Протасевич і Донбас: чому Лукашенко намагається зв'язати ім'я журналіста з війною в Україні

Білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, якого затримали після примусової посадки рейсового літака 23 травня, силові структури Лукашенка і він сам звинуватили ще й у тому, що він нібито «воював на Донбасі» в лавах полку «Азов». Однак наразі невідомо, чи включили це твердження в офіційні звинувачення щодо журналіста. Позиція Романа Протасевича, його родини , а також засновника полку «Азов» Андрія Білецького – білорус був на Донбасі лише як журналіст. Навіщо Лукашенкові підіймати тему Донбасу в справі проти Протасевича, чи є докази його участі в бойових діях, та як варто діяти офіційному Києву? Про це розпитало фахівців Радіо Свобода.

На адресу затриманого білоруського журналіста Романа Протасевича посипалися нові звинувачення від КДБ Білорусі 26 травня. Його звинувачують в тому, що він начебто брав участь у бойових діях на Донбасі у складі батальйону «Азов» у 2014 році. Таким чином, йому приписують дії, які «відповідають визначенню терориста», за словами голови Комітету державної безпеки Білорусі Ігоря Тертеля.

Посилаються, зокрема і на матеріали медіа. Одним з перших фотографії Романа Протасевича начебто в лавах «Азову» розповсюджував блогер та лідер партії свого імені Анатолій Шарій, який активно просуває на території України наративи проросійської пропаганди.

27 травня із ідентичним звинуваченням виступили в угрупованні «ЛНР».

Так звана «генеральна прокуратура» цього угруповання порушила «кримінальну справу» проти Романа Протасевича за начебто участь у боях на Донбасі у складі полку «Азов». Про це йдеться на сайті підконтрольного Росії угруповання «ЛНР». У повідомленні зазначено, що Протасевич, начебто «застосовуючи важке озброєння (гармат МТ-12, гаубиць Д-30, мінометів, зенітних установок), здійснив низку особливо тяжких злочинів, що виявилися в здійсненні обстрілів населених пунктів, що призвело до загибелі і поранення мирних громадян, руйнування і ушкодження цивільної інфраструктури».

Навіщо Лукашенко «прив'язує» тему Протасевича до війни на Донбасі?

Білоруській владі, яка примусово посадила рейсовий літак, що сполучав дві країни ЄС, та ще й заарештувала двох його пасажирів – тактично вигідно висувати їм подібні звинувачення, визнає в розмові з Радіо Свобода колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Мета Лукашенка – якнайбільше демонізувати Протасевича

«Можна зрозуміти, чому так робить Білорусь: мета Лукашенка – якнайбільше демонізувати Протасевича, звинуватити його у вбивствах під час бойових дій. До того ж, ставлення на Заході до полку «Азов» є неоднозначним, тому мотиви таких дій білоруського КГБ мені зрозумілі. Подивимося, як закінчиться ця ситуація», – каже експосадовець української спецслужби.

Головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов, який від початку висвітлює бойові дії на Донбасі, оцінює те, що говорять Мінськ та російські медіа щодо Протасевича, як інформаційно-психологічну спецоперацію, що має на меті прикриття незаконної посадки літака та затримання журналіста, щоб покарати його за його професійну діяльність.

У Мінську прагнуть уникнути цієї картини, що звинувачували Протасевича і захоплювали літак через журналістську діяльність

«Зараз білоруська та російська влада для того, щоб прикрити цю операцію (а режим Лукашенка ніким не визнаний у світі, крім Російської Федерації і кількох союзників), шукає будь-які підстави для того, щоб сказати: «Протасевич – погана людина і у нас до нього більш серйозні звинувачення». Вони зараз прагнуть уникнути цієї картини, що фактично його звинувачували і захоплювали літак через журналістську діяльність, тобто це прямі переслідування журналістів. Вони розуміють наскільки це дико виглядає і хочуть від цього відійти. Саме тому вони зараз закидають і розкручують тему, що він воював, вбивав і все це зараз закидається як інформаційне прикриття», – заявив Бутусов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Білоруська влада та Росія наразі мають спільні інтереси, тож діють синхронно, за російськими лекалами, саме тому вони намагаються звинуватити Протасевича, використовуючи щодо нього антиукраїнські шаблони російської пропаганди, так оцінює останні події Член постійної делегації України в ПАРЄ, народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Тут використано момент, що на Заході створюється не надто позитивний образ «Азову»

«Це повністю вкладається у спільні інтереси Путіна і Лукашенка, ФСБ і КГБ Білорусі: показати «український слід», вони дуже це люблять. Зобразити Протасевича страшним націоналістом, оголосити «найманцем», який вбивав людей. І тепер їм треба якось пояснити, де саме він їх «вбивав». Також тут використано момент, що на Заході створюється не надто позитивний образ «Азову» . Таким чином Лукашенко намагається якось виправдати свої дії та перед Заходом це обіграти», – зазначає депутат.

Чи може Мінськ застосувати таку схему звинувачення і затримання щодо своїх інших опонентів?

На це запитання відповідають ствердно більшість експертів, опитаних Радіо Свобода.

Олексій Гончаренко зауважує, що ця тактика Кремля і його дедалі ближчого сателіта Мінська є стандартною. І саме це є аргументом для того, щоб громадяни інших держав уникали і території Білорусі, і її повітряного простору.

Окрім того, народний депутат Володимир Ар'єв припускає, що Лукашенко свідомо зробив операцію проти Протасевича схожою на зірвану спецоперацію із затримання «вагнерівців». Однак подібності закінчуються на використанні екстреної посадки літака для затримання людей, вважає депутат. Оскільки у випадку «вагнерівців» ідеться про воєнних злочинців, учасників кількох воєн, про операцію, погоджену з міжнародною спільнотою. Тоді як у випадку з Протасевичем – це операція в інтересах Лукашенка та Кремля, ще й переслідування за журналістську діяльність, пише Ар'єв.

Українська влада заявляла про небезпеку для українців на території Білорусі, відтоді, як на її території викрали і вивезли до Росії українця Павла Гриба.

Яку тактику треба обрати офіційному Києву після нових звинувачень щодо Протасевича?

Оскільки тактика Мінська і Москви – це інформаційні спецоперації та дезінформація, то Україні треба чітко і наполегливо говорити правду, наголошує депутат від «ЄС» Олексій Гончаренко.

Він серед тих, хто наполягав на повному припиненні польотів білорусів через Україну. Під тиском низки депутатів, одним з яких він є, уряд з 29 травня забороняє навіть туристичний повітряний транзит із Білорусі до південних курортів через Україну.

Юрій Бутусов при цьому закликає пам'ятати про головне: примусова посадка літака, який сполучає країни ЄС і затримання журналіста за його діяльність. Саме на цих діях Мінська, підтримуваних Росією, треба зосередити увагу світової спільноти, і не йти у фарватері російського порядку денного, який зміщує акценти в бік того, чи воював Протасевич на Донбасі.

Жодних законних підстав , які б були визнані у світі для затримання Протасевича, не існує

«Це найперше: для правової та політичної оцінки захоплення рейсового пасажирського літака, який належить країні ЄС і летів з однієї країни Євросоюзу до іншої, важливо відзначити, що дії білоруської влади були невиправдані і незаконні. Жодних законних підстав , які б були визнані у світі для затримання Протасевича, не існує», – зауважує Бутусов.

Україна має захищати Романа Протасевича, оскільки в час Революції гідності та війни на Донбасі він був і працював на українському боці – наголошує Юрій Бутусов.

«Вважаю, що він один з нас, він потребує максимальної підтримки і поваги з боку України, і ми маємо зробити все, щоб його звідти витягнути – це для нас справа честі, – закликає головний редактор видання «Цензор.нет». – Щодо його діяльності – можемо оперувати тими даними, якими сам журналіст раніше про себе ділився: він не був громадянином України, він завжди був громадянином Білорусі, це його особиста історія і його особистий шлях як громадянина Білорусі»

Протасевич на Донбасі: знімав і писав – чи воював?

Засновник полку «Азов» та лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький наголошує: Протасевич дійсно був разом із «Азовом» на передовій, однак лише як журналіст. Про це Білецький говорив в телеефірах, а також повідомив у своєму телеграмі.

Його зброєю як журналіста був не автомат, а слово

«Одразу розставлю всі крапки над «і». Так, Роман справді разом із «Азовом» та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами під Широкиним, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово», - заявив Білецький.

Чи відповідають дійсності світлини чоловіка, схожого на Протасевича, у військових обладунках та зі зброєю? Про це Радіо Свобода запитало в пресслужби Білецького.

Там зауважили, що Протасевич ніколи не був у складі військового підрозділу полку «Азов».

«Це досить просто перевірити, подивившись документи про штат цього підрозділу Нацгвардії. Протасевич ніколи не був у його штаті. Він перебував разом із «Азовом» на передовій як журналіст, був у Широкиному, отримав поранення. Що ж до світлин, то ті, на яких зброя – постановочні, – стверджують у пресслужбі «Національного корпусу». – Низка журналістів, волонтерів, акторів, які приїжджали на фронт, мають аналогічні фотографії. Крім того, на позиції не допускають без бронежилетів. І далеко не в усіх були засоби захисту з написом «преса», журналісти і волонтери одягали ті, які були в підрозділі».

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун в розмові з Радіо Свобода наголошує: за його інформацією, Протасевич дійсно перебував на передовій з «азовцями», і на світлинах, які поширюються в медіа, зображений саме він. Однак точної інформації про те, чи дійсно Протасевич воював, чи був лише журналістом, немає.

«Є світлини, на яких він в однострої, в лавах підрозділу, а також зі зброєю в руках. За формальними ознаками, навіть якщо Протасевич і не воював, то принаймні він був у структурі «Азову». В мене є підтверджена інформація, що він перебував у підрозділі. Чи в статусі журналіста, чи воював – цей факт поки що залишається за кадром», – каже Ягун.

Чи акредитовувався Роман Протасевич в зону АТО-ООС як журналіст? Радіо Свобода запитало про це в колишньої речниці СБУ Олени Гітлянської, яка на той час координувала питання акредитації. Втім, вона не змогла пригадати, акредитовувався Протасевич чи ні, пославшись на те, що акредитацію отримувала велика кількість журналістів.

Колеги з телеканалу «Настоящее время» поспілкувалися із начальником штабу полку «Азов» 2014–2017 років Владиславом Соболевським. Присутність Романа Протасевича підтверджує, але як журналіста, а його фотографії зі зброєю в руках називає постановочними.

«На одній з обкладинок (журналу – ред.), дійсно, Протасевич, на ній позує з жителькою Маріуполя. Там де Протасевич позує зі зброєю – це постановочні фотографії. Він, як журналіст, перебував, в тому числі, на території, де можна було отримати поранення або бути вбитим. Тому якесь екіпірування, щоб він в цілому не вибивався із строю, йому звичайно видали», – розповідає Соболевський.

Журналістка телеканалу «Настоящее время» Ірина Ромалійська припускає, що фото Романа у формі та зі зброєю, яке розповсюджують провладні білоруські телеграм-канали, могли добути і злити саме слідчі органи, адже знімали саме екран телефону.

Також журналісти вказують на той момент, що на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода виходило інтерв’ю з такою самою фотографією, але із закритим обличчям, про білоруського бійця в полку «Азов» із позивним «Кім». Там боєць розповідає про поранення в області грудної клітини. Ірина Ромалійська каже про те, що має підтвердження у кількох джерелах, що «Кім» – це і є Роман Протасевич, але «на бойові задачі його загалом не відправляли».

Більше того, після цього Роман повернувся до Білорусі і його викликали на допити білоруські слідчі органи щодо участі у бойових діях в Україні, втім, ці допити нічим не завершилися і він продовжив свою роботу у медіа, розповідає «Настоящее время».

Сам Протасевич в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю підтверджував, що був на Донбасі, що отримав поранення, але був як журналіст і участі у бойових діях не брав, лише знімав як оператор.

Звертає на себе увагу ще один момент: боєць «Кім», який давав інтерв'ю, мав, за його словами, 22 роки, тоді як Протасевичу на той час було 20.

Наразі документальних доказів участі Романа Протасевича у бойових діях на Донбасі немає. Втім, Олександр Лукашенко вже обвинуватив його в цьому публічно під час виступу в парламенті 26 травня.

Навіть якби виявилося, що Роман Протасевич дійсно входив до складу батальйону, а потім полку «Азов», то це не дає правових підстав ані затримувати його, ані зупиняти пасажирські авіарейси заради цього, зауважує Радіо Свобода адвокат, голова громадської організації «Осяжний обрій» Віталій Цокур

Служба у легальних підрозділах іншої держави сама по собі не є злочином, ані за міжнародним правом ані за національним

«Служба чи діяльність у легальних підрозділах іншої держави сама по собі не є злочином ані за міжнародним правом, ані за національним кримінальним законодавством України чи Білорусі. Тому підстав притягати Дмитра Протасевича до кримінальної відповідальності з оприлюдненої інформації не бачу», наголошує адвокат. Більше того, на його думку, вся ця інформація не робить примусову посадку пасажирського літака ЄС в Мінську законною.

«Що стосується примусової посадки літака у Мінську, то вона не могла здійснюватися у зв'язку з цим фактом, чи будь-якими іншими діями Протасевича, які зацікавили правоохоронців Білорусі», – наголошує адвокат, що спеціалізується на особливостях роботи силових структур в Україні та регіоні.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Софію Сапегу.

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Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.