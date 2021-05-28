Євросоюз готовий надати Білорусі 3 мільярди євро допомоги в разі її «демократичної трансформації»

Європейський союз підготував проєкт плану фінансової підтримки Білорусі, яку готовий надати, якщо держава вдасться до демократичних змін. План отримала білоруська служба Радіо Свобода, згодом він з’явився на сайті Європейської комісії.

Комплексний план економічної підтримки для Білорусі передбачає довгостроковий пакет інвестицій на цю суму.

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«Після того, як Білорусь почне демократичну трансформацію, ЄС активізує пакет на 3 мільярди євро, який поєднує гранти та позики з державними та приватними інвестиціями, щоб допомогти Білорусі стабілізувати свою економіку, реформувати інституції, щоб зробити їх більш демократичними та сприяти підвищенню стійкості. потенціал зростання та створення робочих місць», – зазначають автори проекту.

Планова підтримка фокусується на таких основних моментах:

активізація відновлення економіки за рахунок фінансових вливань

підтримка структурних реформ та посилення конкурентоспроможності

вдосконалення економічного управління та розвиток приватного сектору

вдосконалення законодавчої бази відповідно до європейських стандартів

підтримка розвитку людського капіталу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи план, озвучила «подвійне повідомлення» до білоруського народу та влади.

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«До народу Білорусі: ми бачимо та чуємо ваше бажання змін, демократії та яскравішого майбутнього. І до білоруської влади: жодні репресії, жорстокість та примус не додадуть легітимності вашому авторитарному режиму. Досі ви кричуще ігнорували демократичний вибір білоруського народу. Настав час змінити курс. Коли – і ми вважаємо, що йдеться саме про «коли», а не «якщо» – Білорусь розпочне свій мирний демократичний перехід, ЄС буде поруч», – заявила вона.

Цей план також оприлюднила пресслужба лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської. За її оцінками, загальний обсяг міжнародного фінансування з урахуванням цього проєкту може становити близько 10 мільярдів доларів у перші три роки після початку реформування Білорусі.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.