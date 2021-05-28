Європейська велосипедна спілка скасувала чемпіонат у Білорусі

Білорусь втратила право провести чемпіонат Європи з велоспорту в червні. Таке рішення ухвалила Європейська велосипедна спілка 27 травня.

Організація заявила, що на тлі «поточної міжнародної ситуації» її правління вирішило скасувати змагання Європи Elite Track 2021, заплановані у Мінську з 23 по 27 червня.

«Ми уважно моніторили ситуацію з Білоруською велосипедною федерацією, яка зараз переросла в міжнародну дискусію, і сьогодні на зустрічі правління ми вирішили скасувати захід. Я б хотів подякувати Білоруській велосипедній федерації та її президентці та голові правління Наталії Цилінскій, яка віддано працювала над підготовкою до змагань», – заявив президент спілки Енріко Делла Каса.

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Він додав, що зараз організація працює над пошуком альтернативного рішення, щоб дозволити гонщикам з 50 країн змагатися.

При цьому конкретних причин скасування в повідомленні спілки немає.

Уряд Литви вже запропонував провести захід – про це заявила прем’єр-міністерка Інгріда Сімоните у Twitter.

«Інфраструктура, досвід, дружні фанати та фінансовий внесок – ось що ми обіцяємо Європейській велосипедній спілці та спортсменам із 50 національних велосипедних федерацій», – написала вона.

У ЄВС відповіли, що охоче розглянуть пропозицію.

Рішення спілки з’явилося на тлі міжнародного обурення через затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги з борту літака Ryanair.

Ще до цього, 17 травня, виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів повідомив, що в Білорусі забрали право проводити Кубок світу з біатлону. У січні вона втратила право на проведення Чемпіонату світу з хокею 2021 року – у Міжнародній федерації з хокею це пояснили міркуваннями безпеки.