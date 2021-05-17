У Білорусі відібрали етап Кубка світу з біатлону

Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів оголосив, що переносить етап Кубка світу з біатлону, який має пройти з 3 по 6 березня 2022 року, з Білорусі до Фінляндії.

«Рішення про перенесення заходу ухвалив Виконавчий комітет у світлі поточної ситуації в Білорусі», – йдеться в опублікованій заяві Міжнародного союзу біатлоністів.

У січні Міжнародна федерація хокею позбавила Мінськ права проведення Чемпіонату світу з хокею 2021 року. У заяві організації сказано, що причина такого рішення – неможливість гарантувати безпеку при проведенні турніру. Мінськ засудив це рішення. Чемпіонат цього року пройде в Латвії.

У березні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не визнав старшого сина Олександра Лукашенка – Віктора Лукашенка – новим головою Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

У Мінську й інших білоруських містах від серпня 2020 року відбуваються масові акції протесту проти офіційних підсумків президентських виборів, на яких, як стверджує влада, ушосте поспіль переміг Олександр Лукашенко.

У ході акцій протесту були затримані десятки тисяч людей, сотні заарештовані. Багато хто з них розповідав, що зазнав катування і знущань із боку співробітників правоохоронних органів. Кілька людей загинули.