МОК не визнав сина Лукашенка головою НОК Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет не визнав старшого сина Олександра Лукашенка – Віктора Лукашенка – новим президентом Національного олімпійського комітету Білорусі. Про це йдеться в опублікованому 8 березня повідомленні МОК.

Також МОК не визнав повноваження обраного членом виконкому білоруського НОК президента федерації хокею Дмитра Баскова. Противники Олександра Лукашенка заявляють про його можливу причетність до вбивства в листопаді жителя Мінська Романа Бондаренка.

Віктор Лукашенко був обраний президентом НОК Білорусі 26 лютого. Він змінив на посаді свого батька, який очолював Олімпійський комітет країни з 1997 року. При цьому Віктор Лукашенко пішов із посади помічника президента Білорусі з національної безпеки.

У грудні МОК ухвалив, що білоруський Олімпійський комітет не захистив своїх спортсменів від політичної дискримінації. Виконком МОК заборонив Олександрові і Віктору Лукашенкам відвідувати Олімпіаду в Токіо і припинив фінансування білоруського НОК.

У Мінську й інших білоруських містах від серпня 2020 року відбуваються масові акції протесту проти офіційних підсумків президентських виборів, на яких, як стверджує влада, ушосте поспіль переміг Олександр Лукашенко.

У ході акцій протесту були затримані десятки тисяч людей, сотні заарештовані. Багато хто з них розповідав, що зазнав катування і знущань із боку співробітників правоохоронних органів. Кілька людей загинули.