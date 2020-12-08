Лукашенко назвав МОК «бандою» після заборони брати участь у заходах під його егідою

Олександр Лукашенко назвав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) «бандою» після повідомлення про відсторонення його від участі у заходах під егідою МОК, зокрема, в Олімпійських іграх у Токіо, на тлі придушення протестів у Білорусі.

«Нам потрібно звернутися в суд. Нехай [президент МОК Томас] Бах і його банда скажуть мені, в чому я винен – що я захищаю свою країну?» – цитує Лукашенка агентство «Белта».

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення тимчасово відсторонити представників Національного олімпійського комітету Білорусі (НОК) від участі в заходах МОК, включаючи Олімпійські ігри. Про це на пресконференції повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Це стосується Олександра Лукашенка (президента НОК) і Віктора Лукашенка як першого віцепрезидента, який відповідає за щоденне управління НОК Білорусі.

«МОК дійшов висновку, що нинішнє керівництво НОК Білорусі не захищає від політичної дискримінації», – заявив Бах.

Реакції МОК на політичні репресії в Білорусі домагалися спортсмени з білоруського Фонду спортивної солідарності.