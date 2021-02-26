Старший син Лукашенка очолив Олімпійський комітет Білорусі

Олександр Лукашенко залишив посаду керівника Олімпійського комітету Білорусі. Тепер організацію очолив старший син Лукашенка Віктор. Раніше він був першим віцепрезидентом ОКБ.

Олександр Лукашенко очолював Олімпійський комітет країни з 1997 року.

У грудні 2020 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив, що білоруський Олімпійський комітет не захистив своїх спортсменів від політичної дискримінації. Виконком МОК заборонив Олександру і Віктору Лукашенкам відвідувати Олімпіаду в Токіо і припинив фінансування білоруської організації. Наступним кроком може стати заборона для білоруських спортсменів брати участь у змаганнях під прапором країни.

Раніше стало відомо, що Міжнародний союз сучасного п’ятиборства відмовився від проведення чемпіонату світу в Мінську через нестабільну ситуацію в місті. Міжнародна федерація хокею вирішила перенести всі матчі чемпіонату світу 2021 року, які мали пройти в Мінську і Ризі, до столиці Латвії.

У Мінську та інших білоруських містах від серпня 2020 роки тривають масові акції проти офіційних підсумків президентських виборів, на яких, як стверджує влада, вшосте поспіль переміг Олександр Лукашенко. Були затримані десятки тисяч людей, сотні заарештовані. Багато із них розповіли, що піддавалися тортурам і знущанням з боку силовиків. Кілька людей загинули.