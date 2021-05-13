Треба боротися і завдавати ударів – голова Сейму Литви про спротив Лукашенку

Голова Cейму Литви Вікторія Чміліте‑Нільсен закликала продовжити боротьбу проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

«Коли ми говоримо про Лукашенка, про кінець його режиму, ми маємо розуміти, що такі режими не падають після першого удару. Треба продовжувати боротися, і завдавати цих ударів. І, на жаль, за це доводиться платити велику ціну. Ціну здоров’я людей і їхніх життів. У парламенті Литви ми взяли заступництво за деяких політичних в’язнів, яких ув’язнили без звинувачення або за сфабрикованими звинуваченнями, і впродовж багатьох місяців їх утримують у жахливих умовах», – сказала Чміліте‑Нільсен в інтерв’ю Радіо Свобода під час свого візиту до України.

За її словами, Литва зараз намагається підтримувати увагу інших країн ЄС до подій у Білорусі.

«Ми організовуємо багато масштабних подій за участі демократичної опозиції Білорусі, інтелектуалів, академіків. Ми намагаємося тримати увагу політиків із більших країн ЄС на ситуації в Білорусі. У цьому контексті, ситуація трохи схожа на нашу активність з приводу України. Дуже важливо, щоб жоден політик у ЄС не почав думати, що статус-кво – це нормально, що ми нічого не можемо із цим вдіяти», – зазначила Вікторія Чміліте‑Нільсен.

Литва стала однією з тих країн, які приймають утікачів від репресій у Білорусі, різко критикують білоруський режим за ці репресії і виступають за негайне звільнення білоруських політв’язнів і відхід Олександра Лукашенка від влади, а також за якнайшвидші нові й чесні президентські вибори в цій країні.