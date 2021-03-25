МЗС Латвії включило до санкційного списку понад 100 білоруських силовиків

Міністерство закордонних справ Латвії опублікувало новий список санкцій, до якого включені 118 білоруських силовиків.

МЗС Латвії вказує, що санкції запроваджені проти офіційних осіб, які «брали участь у жорстокому придушенні мирних протестів після невизнаних президентських виборів 9 серпня 2020 року». Всього до Латвії заборонено в’їжджати 277 громадянам Білорусі.

До нового списку включені керівник спецпризначенців міліції Мінської області Сергій Белькевич, син начальника мінського загону міліції особливого призначення Артем Балаба, речниця МВС Ольга Чемоданова і її чоловік, співробітник МВС Денис Чемоданов, держобвинувач у справі журналісток «Белсат» Аліна Касьянчик та інші.

Рішення погоджене з зовнішньополітичними відомствами Литви та Естонії, ці країни затвердили аналогічні списки санкцій. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що вони разом з Естонією і Латвією солідарні з народом Білорусі, який бореться за свою свободу. «Прихильники режиму мають розуміти, що відповідь на жорстоке застосування сили проти мирного населення буде дуже жорсткою і однозначною. Литва, звісно, не стоятиме осторонь», – сказав він.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше під час зустрічі з лідеркою білоруської опозиції і колишньою кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською підтвердив свою підтримку білоруського громадянського суспільства і діяльності Координаційної ради.

За його словами, Литва разом з країнами Європейського союзу продовжить роботу зі звільнення затриманих політичних в'язнів, припинення репресій та проведення демократичних виборів. Звільнення політичних в'язнів - головний пріоритет для західних держав, який активно реалізується шляхом санкцій проти режиму і його прихильників.

У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Однак офіційні дані Центрвиборчкому були спростовані даними платформи «Голос», яка змогла зібрати значну кількість фотографій бюлетенів і протоколів по дільницях. Від серпня в країні відбуваються масові мирні протести, люди вимагають відставки Лукашенка і проведення нових виборів. Визнати легітимним президентом Лукашенка відмовилися багато країн ЄС, США та Україна. Велика Британія і Канада запровадили санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще шести високопоставлених представників білоруської влади.

Латвія, Литва та Естонія вже ввели санкції відносно близько 156 білоруських чиновників, включно з Лукашенком. Тепер у національних санкційних списках країн Балтії перебувають понад 270 чиновників і силовиків Білорусі.

ЄС раніше запровадив три блоки санкцій проти білоруського режиму, в цілому до чорного списку включені 88 фізичних осіб і сім компаній. 22 лютого 2021 року верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз розглядає можливість подальших санкцій щодо Білорусі.