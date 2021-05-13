Інструктори, бронежилети і вакцина. Голова сейму Литва розповіла про допомогу для України

Литва надасть українським військовим партію бронежилетів, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода спікерка сейму Литви Вікторія Чміліте‑Нільсен, яка з офіційним візитом перебуває в Україні. Серед інших видів допомоги вона також назвала роботу литовських військових інструкторів.

«Надсилання інструкторів нам здається дуже важливим сегментом. Він доцільний у нинішній ситуації. Тобто ми надаємо таку собі інтелектуальну і водночас практичну допомогу. Ми також надаємо доволі прагматичну допомогу, як, наприклад, бронежилети, які мають прибути в Україну до липня. Це приблизно 700 жилетів, які, сподіваємось, зможуть захистити тих, хто на фронті», – сказала Вікторія Чміліте‑Нільсен.

Також Литва збирається надати Україні вакцину від COVID-19. Точну кількість глава парламенту Литви не уточнила, зазначивши, що вакцина призначатиметься для жителів Донбасу.

«Ми обговорювали і з президентом України, і зі спікером Верховної Ради, що ми зможемо надати певну, можливо, символічну, кількість вакцин для регіону Донбасу, але ми все ж сподіваємося, що це зможе захистити значну кількість людей. Країни Східного партнерства, які не є членами Євросоюзу, перебувають у невигідному становищі. І ми намагаємось підіймати це питання на міжнародній арені завжди, коли є така можливість. Питання вакцин для країн Східного партнерства і для України, зокрема, є дуже важливим. І тут ми можемо продемонструвати нашу колективну солідарність і допомогти нашим сусідам», – сказала Вікторія Чміліте‑Нільсен.

Раніше вже повідомлялося про постачання летального озброєння з Литви до України і допомогу литовських інструкторів.