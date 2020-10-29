Білорусь закрила кордони з Україною, Польщею, Литвою та Латвією, офіційно – через коронавірус

У другій половині дня 29 жовтня від громадян, які повертаються із України, Польщі, Литви, Латвії до Білорусі почала надходити інформація про неможливість в’їхати на територію Бідлорусі. Як повідомляє у четвер Білоруська служба Радіо Свобода, а також портали Onliner.by і TUT.BY, до Білорусі пропускають тільки вантажівки та автомобілі з дипломатичними номерами.

На сайті Державного прикордонного комітету Білорусі з’явилося повідомлення, що «низка суміжних пунктів пропуску в умовах COVID-19 не функціонує».

У МЗС Білорусі повідомили, що не володіють інформацією про закриття кордону, але повідомили про консультації із Держприкордонкомітетом.

Раніше 29 жовтня державна агенція БелТА повідомила, що Олександр Лукашенко доручив «зміцнити кордон» без перетворення його «в залізну завісу».

«Кордон – це зона дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба... Але народи не винні», – сказав Лукашенко.

Після оголошення результатів виборів в Білорусі люди почали масово виходити на вулиці, протести в країні тривають третій місяць. Канада, Великобританія і кілька країн ЄС, включаючи сусідні з Білоруссю Україну, Польщу, Литву не визнали легітимність Олександра Лукашенка як президента. Євросоюз заявив про санкції проти 40 білоруських чиновників. Очільники МЗС країн ЄС також погодили спільну позицію щодо запровадження санкцій проти Лукашенка. Раніше Латвія, Литва та Естонія ввели санкції проти близько 130 білоруських посадовців, серед них і Олександр Лукашенко.