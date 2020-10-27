«Повинна бути солідарність»: як Координаційна рада буде виводити Білорусь із кризи

У Білорусі почався національний страйк на державних і приватних підприємствах, до якого раніше закликала екскандидат у президенти Світлана Тихановська. Тисячі людей вийшли на протестні ходи в кількох містах. Силовики намагалися розігнати акції. За даними правозахисного центру «Весна», не менш ніж 520 людей були затримані тільки 26 жовтня.

Люди вимагають від Олександра Лукашенка піти у відставку, випустити всіх політв’язнів і розпочати мирну передачу влади.

Член президії Координаційної ради опозиції Павло Латушко розповів увечері 26 жовтня телеканалові «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», про те, як пройшов перший день страйку, які практичні кроки роблять члени Коордради, щоб передача влади відбулася, і як вони будуть притягати до відповідальності силовиків, які брали участь у насильницькому придушенні протестів.

(відео російською мовою)

– Чи виправдалися ваші очікування від сьогоднішнього дня (26 жовтня – ред.)? Я маю на увазі страйк.

– Мені здається, він показав, що населення Білорусі і вчора, і сьогодні (25 і 26 жовтня – ред.) виступає категорично проти чинної влади. Вчора (25 жовтня – ред.) відбувся наймасовіший мітинг із серпня цього року. Такої кількості людей ми давно не бачили як у Мінську, так і в [інших] містах Білорусі. Масовість протестів і добровільність участі в них, на відміну від спроб влади організувати зрежисований протест, показують те, що люди абсолютно налаштовані на перемогу, йти до кінця.

Що стосується страйкового процесу – він теж мав масовий характер. Ми бачимо, як страйкували Білоруська залізниця, Мінський тракторний завод, «Атлант», «Гродно азот» – тільки що (вечір 26 жовтня – ред.) пройшла інформація, що зупинив цех, піч і запалили факел над заводом, – ціла низка [інших заводів] – електромеханічний завод.

Перш за все, звичайно, необхідно відзначити, що дуже активні були сьогодні студенти. Вони, як завжди, виявили мужність, енергію, енергетику, запалювали інших на протестній акції і, перш за все, звичайно, постраждали від своєї активності.

Якщо говорити про те, що режим не звертає на це уваги і це жодним чином на нього не впливає, погляньмо на ці жахливі цифри. За ці два дні заарештовано в Білорусі тисячу осіб. Уже до 16 тисяч доходить за весь час протестів. Наскільки ж режим може опуститися далі глибоко? Як я задав одне питання: «Як планує Лукашенко керувати країною, в якій він затримує таку кількість людей?» – мені одна розумна людина відповіла: «А він і не планує керувати цією країною – він її вже втратив. Він не зможе нею керувати».

– У нашому ефірі представник страйккому підприємства «Беларуськалій» розповів такі цифри. Всього на підприємстві працює 17 тисяч осіб, а в страйккому є близько 40 [осіб], і це ті люди, які дійсно готові хоч щось робити. Коли я питаю, чому люди, хоча вони, за його словами, налаштовані проти Олександра Лукашенка, чому вони не готові до дій? Вони кажуть: «Мало знають про допомогу, яку можуть надавати, в тому числі, і за координації Координаційної ради». Не знають люди про вас? Не знають про те, що ви готові допомогти?

– Координаційна рада не надає фінансової допомоги – давайте будемо чітко дивитися фактам в обличчя. У нас немає фінансових інструментів і важелів, щоб надавати таку допомогу. Але погляньмо на цю ситуацію з іншого боку. Вчора (25 жовтня – ред.) теж була активна дискусія – я проводив таке інтернет-спілкування з районами Мінська, з Могильовом, з Бобруйськом. І мені один чоловік сказав: «А чому ми маємо за все отримувати гроші? Чому ми за все маємо отримувати компенсацію? Я вийшов на страйк – заплатіть». Так ось якраз це і є аргументи режиму. І те, що робить режим, коли залучає на свої малочисленні мітинги, прямо роздаючи гроші в перебігу цих заходів, ми розуміємо, що повинна бути підтримка, ми розуміємо, що повинна бути солідарність.

Учора і сьогодні (25 і 26 жовтня – ред.) затримали двох моїх дуже близьких знайомих – колишніх журналістів Белтелерадіокомпанії. І я запропонував їм можливу допомогу. І кожен із нас має пропонувати допомогу своїм колегам і друзям. Звичайно, є фонд By_help, який надає відповідну підтримку. Він виплатив уже понад 2 мільйони євро допомоги постраждалим від режиму, але він не вправляється навіть із тією кількістю заявок, не кажучи вже про обсяг заявок репресованих і потерпілих осіб.

Ми також повинні розуміти, що в нас немає якихось спеціальних фондів, бюджетів, як постійно позиціонує пропаганда, що тут виділяються величезні суми коштів для того, щоб зробити революцію в Білорусі. Так ось, немає таких фондів, які були б здатні ретранслювати гроші в Білорусь і всім, хто взяв участь у страйку і постраждав, виплатити їх. Тому дуже важлива солідарність. Чим прославився цього року білоруський народ – саме взаємною підтримкою і солідарністю. Даваймо на це розраховувати. Є фонд By_help, з’являються серед діаспор і інші ініціативи – я знаю, в Канаді готові надавати допомогу, – є ініціатива, пов’язана з наданням допомоги продуктами харчування. Нехай таким чином, різними способами, але є люди, готові взаємно допомагати одне одному. Це важливо.

– Ваші подальші плани? Чи буде завтра (27 жовтня – ред.) тривати страйк? У якій формі? Чи будуть долучатися до нього люди, в планах Координаційної ради, можливо, розширювати інформування?

– Перш за все, я вважаю принципово важливим оголосити про наступні кроки, які ми повинні зробити в найближчий час. Ми повинні зайнятися дуже чіткою ліквідацією причин кризи. Ми створили напрямок щодо забезпечення невідворотності покарання і відповідальності осіб, винних у насильстві.

Наступний напрямок, який ми створили, – щодо взаємодії з міжнародними організаціями для арешту всіх коштів режиму, вивезених із країни.

Наступний напрямок – це щодо формування списку компаній, у тому числі банків, пов’язаних із обслуговуванням і фінансуванням режиму, – економічні санкції. Наприклад, якщо банк обслуговує рахунки ОМОНу, значить, він повинен зважати на те, що такі санкції в певній середньостроковій перспективі щодо нього можуть бути накладені.

– Європейцями, ви маєте на увазі?

– Різними інститутами, не обов’язково європейцями. Я не буду розкривати всі карти. Я маю на увазі конкретну групу осіб, відповідальну за досягнення конкретного результату. Це не завжди може бути результат сьогодні, але цей результат буде завтра і післязавтра.

Наступний напрямок – це розширення списку осіб, чиє перебування небажане на території різних держав світу. Буде також працювати напрямок щодо протидії і пропаганди. Для нас, звичайно, дуже важливо формувати і порядок денний, чіткий план дій для виходу з кризи. Взагалі, можливо, завершуючи перший блок, ми повинні дуже чітко здійснити дії для визнання КДБ, МВС, ОМОНу як підрозділу КДБ, Департаменту виконання покарань, Міністерства оборони Білорусі, яке теж бере участь у придушенні, – поза законом із усіма наслідками, що плинуть із цього. Поза законом у Білорусі, наскільки ми можемо це здійснити, поза законом за межами Білорусі. Вони повинні з цим будуть рахуватися.

Вихід із кризи – це готувати держапарат до перехідного періоду, всі інститути влади до того, що найближчим часом настане передача влади.

Наступне – система заходів для відновленню законності і правопорядку в нашій країні. Це буде також дуже важливим напрямком для нас.

І програма стабілізації зростання економіки після того, як літак полетить геть. Звичайно ж, допомога найбільш ураженим верствам населення теж є нашим пріоритетом.

Усі ці конкретні напрямки будуть запропоновані, покладені на папір, на конкретні дії і на конкретний результат. У найближчий час [цей папір] ви побачите.