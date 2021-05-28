Україна закриває своє небо для білоруських літаків – Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури повідомило, що уряд посилив «повітряні санкції» щодо білоруських авіакомпаній, заборонивши із півночі 29 травня використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі.



«Обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є необхідними кроками для гарантування безпеки авіації та пасажирів. Наразі команда Міністерства інфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути. Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів», – заявив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Білоруська сторона наразі не коментувала це рішення.

Раніше український уряд оголосив, що припиняє авіасполучення з Білоруссю.

26 травня авіарегулятор ЄС закликав всі світові компанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки після інциденту з бортом Ryanair. До того, країни-члени Європейського союзу ввели заборону на використання білоруською авіацією повітряного простору всіх 27 держав ЄС.

Приводлм для таких дій став інцидент, коли літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, вимушено посадили 23 травня в Мінську через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Білоруська влада заявила, що повідомлення про бомбу надійшло в аеропорт Мінська від палестинського угруповання «Хамас». Однак те заперечило свою причетність до інциденту. Пізніше сервіс електронної пошти ProtonMail, через який надійшов лист про закладену бомбу, заявив, що воно надійшло на пошту мінського аеропорту вже після того, як влада розповіла про мінування екіпажу Ryanair і літак розвернувся в бік Мінська.

Після екстреної посадки в Мінську був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич. Також була затримана і дівчина-росіянка.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.

У Білорусі Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.