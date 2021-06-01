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01 червня 2021, Київ 10:08
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Як Білорусь торгує із Україною, попри союз із Росією?

Як Білорусь торгує із Україною, попри союз із Росією?
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Як Білорусь торгує із Україною, попри союз із Росією?

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Олександр Лукашенко підняв у небо винищувач, щоб посадити в Мінську цивільний літак з опозиційним журналістом на борту. Багато країн, у тому числі Україна, такі дії назвали міжнародним тероризмом і вже припинили авіасполучення з Білоруссю. Але показові заборони та політичні заяви це одне, а економічні відносини – інше. Київ для Мінська – другий за значенням торговий партнер. І білоруська продукція, серед іншого, допомагала Україні протистояти агресії Росії на Донбасі.

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