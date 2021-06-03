В уряді ще не розглядали питання компенсацій аеропортам через заборону авіасполучення з Білоруссю

Міністерство інфраструктури України у відповіді на запит Радіо Свобода повідомило, що Кабінет міністрів наразі не розглядав питання про запровадження компенсації збитків для аеропортів через заборону авіасполучення з Білоруссю.

«Інформація про плани уряду щодо запровадження компенсації для аеропортів, які втратять пасажиропотік і доходи через заборону авіасполучення з Республікою Білорусь, в Мінінфраструктури відсутня», – йдеться у відповіді, що надійшла 2 червня.

25 травня голова ради директорів аеропорту «Київ» Денис Костржевський заявив, що заборона на польоти з України до Білорусі призведе до зниження пасажиропотоку і, відповідно, доходів аеропорту на 10%. За його словами, під час запровадження такої заборони уряд мав би «запропонувати аеропорту якісь грошові компенсатори».

Від 26 травня український уряд припинив авіасполучення з Білоруссю, з півночі 29 травня закрив для білоруських літаків українське небо через інцидент з літаком Ryanair.