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03 червня 2021, Київ 11:03
Новини | Політика

В уряді ще не розглядали питання компенсацій аеропортам через заборону авіасполучення з Білоруссю

«Інформація про плани уряду щодо запровадження компенсації для аеропортів, які втратять пасажиропотік і доходи через заборону авіасполучення з Республікою Білорусь, в Мінінфраструктури відсутня»

Міністерство інфраструктури України у відповіді на запит Радіо Свобода повідомило, що Кабінет міністрів наразі не розглядав питання про запровадження компенсації збитків для аеропортів через заборону авіасполучення з Білоруссю.

«Інформація про плани уряду щодо запровадження компенсації для аеропортів, які втратять пасажиропотік і доходи через заборону авіасполучення з Республікою Білорусь, в Мінінфраструктури відсутня», – йдеться у відповіді, що надійшла 2 червня.

25 травня голова ради директорів аеропорту «Київ» Денис Костржевський заявив, що заборона на польоти з України до Білорусі призведе до зниження пасажиропотоку і, відповідно, доходів аеропорту на 10%. За його словами, під час запровадження такої заборони уряд мав би «запропонувати аеропорту якісь грошові компенсатори».

Від 26 травня український уряд припинив авіасполучення з Білоруссю, з півночі 29 травня закрив для білоруських літаків українське небо через інцидент з літаком Ryanair.

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