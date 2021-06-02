В МЗС відреагували на заяву Лукашенка про відкриття авіасполучення з окупованим Кримом

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що висловлювання Олександра Лукашенка про відкриття авіасполучення з окупованим Кримом є емоційною реакцією на відповідь України стосовно примусового приземлення рейсу компанії RyanAir. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппарова.

«Переконані, що подібні провокаційні заяви є передусім його емоційною реакцією на рішучу відповідь України на примусове приземлення рейсу RyanAir в аеропорту Мінська, на подальший наступ білоруської влади на опозицію і свободу слова, зокрема, арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, блокування незалежних ЗМІ. Цю «канітель і провокації», як висловився Лукашенко, затіяла не Україна, а сама білоруська влада, очевидно, за сценарієм Кремля», – зазначила Джеппарова.

За її словами, щораз більша залежність Лукашенка від Путіна зменшує шанси Білорусі бути справді незалежною і суверенною державою.

«Ми діятимемо рішуче проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких намагань Лукашенка нав’язати контакти з так званими «ЛНР» чи «ДНР». І, якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма негативними наслідками», – зауважила заступниця міністра.

Джеппарова додала, що влада Білорусі перетнула чергову «червону лінію» стосовно не лише своїх громадян, а й громадян інших країн та міжнародного права.

«Хочу ще раз наголосити, уся повнота відповідальності за санкції та обмеження державами світу, у тому числі Україною, повітряного сполучення з Білоруссю і за незручності, які відчувають через це громадяни Білорусі, лежить на Лукашенку. Влада Білорусі перетнула чергову «червону лінію» стосовно не лише своїх громадян, а й громадян інших країн та міжнародного права, зокрема, правил, що регулюють безпеку цивільної авіації. Тож такі дії не можуть залишатися без відповіді. Хочу наголосити, що це не політичне рішення. Це безпекове рішення», – додала заступниця міністра.

1 червня Олександр Лукашенко заявив, що доручив «опрацювати питання» про відкриття авіарейсів з Білорусі до окупованого Росією Криму.

Від 26 травня український уряд припинив авіасполучення з Білоруссю, з півночі 29 травня закрив для білоруських літаків українське небо через інцидент з літаком Ryanair.

Після окупації Криму Росією в березні 2014 року європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти на півострів, зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила приналежність повітряного простору над Кримом Україні. Контроль і забезпечення безпеки на цій ділянці повинен здійснювати тільки «Украерорух».

Україна як держава, відповідальна за повітряний простір над Кримом, після анексії півострова закрила його для повітряного руху, також закрила всі кримські аеропорти для цивільної авіації. Будь-які польоти туди і звідти є порушенням законів України і міжнародних правил. Пізніше деякі маршрути над Чорним морем були знову відкриті для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати в окупований Крим, порушуючи міжнародні норми.