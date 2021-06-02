ЄС запровадить санкції проти «Белавіа» і десятка чиновників із Білорусі – Reuters

Європейський союз планує запровадити санкції проти національної авіакомпанії Білорусі «Белавіа» і близько десятка білоруських високопосадовців, пов’язаних із авіацією, повідомляє агентство Reuters з посиланням на трьох європейських дипломатів.

За словами джерел агентства, ці заходи будуть тимчасовими, їх запровадять до оголошення основних санкцій проти Білорусі через інцидент із вимушеною посадкою літака Ryanair і затриманням колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Очікується, що 21 червня міністри закордонних справ країн ЄС узгодять проміжний список санкцій щодо кількох фізичних і юридичних осіб Білорусі.

Під санкції можуть потрапити співробітники Міністерства оборони і Міністерства транспорту Білорусі, службовці Військово-повітряних сил, співробітники мінського аеропорту і цивільної авіації, повідомили дипломати. Крім цього, вже 4 червня посли ЄС можуть ухвалити попереднє рішення про заборону білоруським авіакомпаніям літати над територією Євросоюзу і приземлятися в європейських аеропортах.

Одне з джерел агентства зазначило, що цей крок стане «чітким сигналом Лукашенкові про те, що його дії небезпечні і неприйнятні».

Після примусової посадки в Мінську літака компанії Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич, Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) опублікувало заяву, в якій говориться, що повітряний простір Білорусі не є безпечним. EASA рекомендувало авіакомпаніям входити в білоруське небо тільки в разі крайньої необхідності.

Деякі країни відмовилися приймати рейси білоруської авіакомпанії «Белавіа». У зв’язку з цим національний авіаперевізник Білорусі з 27 травня до 30 жовтня скасував польоти до Варшави, Мілана, Риму, Амстердама, Франкфурт-на-Майні, Берліна, Мюнхена, Ганновера, Відня, Брюсселя, Барселони та Калінінграда.