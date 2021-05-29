Білорусь: керівник «Белавіа» назвав заборони компанії на польоти «фашистським збоченством»

Керівник білоруської державної авіакомпанії «Белавіа» назвав «підлістю» і «фашистським збоченством» заборони його компанії на польоти до низки країн і на транзит над територією цих країн, що були запроваджені внаслідок примусової посадки в Білорусі пасажирського літака іншої компанії з метою захопити й арештувати білоруського опозиціонера, який летів у ньому через білоруську територію.
Генеральний директор «Белавіа» Ігор Чергинець поскаржився в фейсбуці на те, що ці фактичні санкції запровадили проти його компанії, яка сама по собі формально не причетна до цього інциденту.
«Це, звичайно ж, повне потоптання засад демократії», – написав він.
Коментуючи чутки про ймовірне скорочення персоналу авіакомпанії на 50% у зв’язку зі скасуванням великого числа рейсів і очікуваним подальшим значним скороченням обсягу її роботи через заборони і звертаючись до Заходу за звичним у Білорусі з радянських часів його карикатурним зображенням, Чергинець заявив: «Не дочекаєтеся, панове в смокінгах і метеликах…! Ми не скоротимо персонал на 50%, як ви б хотіли. Ми прорвемося!» При цьому він не уточнив, на скільки відсотків, якщо не на 50, буде таке скорочення персоналу.
Заборони на польоти «Белавіа» до низки країн, серед того й України, і через їхню територію стали фактичними санкціями не проти самої державної авіакомпанії, а проти нинішньої білоруської держави під авторитарним керівництвом Олександра Лукашенка. Очікується, що ближчим часом під санкції країн Заходу у зв’язку зі згаданим інцидентом, який широко називають викраденням літака чи повітряним піратством, потраплять і інші білоруські державні компанії. Також санкції готуються проти білоруських посадовців, причетних до інциденту.
23 травня Білорусь примусово, з застосуванням винищувача, посадила в аеропорті Мінська пасажирський літак авіакомпанії Ryanair рейсом із Греції в Литву, який пролітав над її територією. У Білорусі послались на лист від імені палестинського угруповання «Хамас» про наявність на борту літака бомби, який із непояснених причин отримали в Мінську – аеропорті, який не мав ніякого стосунку до рейсу. При цьому на момент перехоплення літака вже майже біля литовського кордону до пункту призначення в Вільнюсі було значно ближче, ніж до Мінська. Пізніше з’ясувалося, що такий лист, підписаний від імені «Хамасу», автентичність якого сумнівна, в Мінську нібито дійсно отримали – але майже через пів години після того, як мінські диспетчери повідомили про цього листа екіпаж літака.
У Мінську літак обшукали і ніякої бомби не знайшли. Зате з літака зняли відомого опозиційного білоруського блогера Романа Протасевича і його подругу, росіянку Софію Сапегу. Обоє тепер перебувають за ґратами, їм загрожують численні кримінальні обвинувачення, які в випадку Протасевича можуть привести й до смертної кари, яка досі існує в Білорусі. Обоє також уже зачитали на відеозапис нібито свої визнання, що вони, мовляв, дійсно чинили дії, які сучасна держава Білорусь вважає злочинними; як вважають, це були вимушені заяви. Правозахисники визнали обох політичними в’язнями, країни світу і міжнародні організації вимагають їхнього негайного звільнення.
Влада Лукашенка заявляє, що, з її погляду, діяла правильно проти свого опонента, посилаючись на «правила авіаційної безпеки». Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) розслідує примусову посадку літака в Білорусі як «атаку на авіаційну безпеку».
Хто такий Роман Протасевич
23 травня 2021 року за особистим наказом Олександра Лукашенка в аеропорту Мінська був примусово приземлений літак Ryanair Афіни – Вільнюс. В результаті затримали журналіста та блогера Романа Протасевича, який перебував на борту літака, а також його дівчину.
Роману Протасевичу 26 років. Як журналіст кілька років співпрацював з білоруськими виданнями. Згодом він приєднався до телеграм-каналу Nexta, де був головним редактором. На момент затримання він працював у команді телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».
Брав участь у протестах ще підлітком
Ім'я Романа Протасевича стало відомим під час мовчазних мітингів 2011 року. Тоді колишнього кандидата на президентську премію 16-річного Романа затримали. Пізніше він заявив, що мусив забрати документи з ліцею БНТУ, і з його батьками стався конфлікт із політичних мотивів. Як писали ЗМІ, батько Романа в той час був старшим викладачем кафедри ідеологічної роботи Військової академії.
Після участі в мовчазних мітингах Роман Протасевич приєднався до «Молодого фронту». Він також намагався взяти участь у виборчій кампанії до Молодіжної палати Мінської міської ради.
З активіста в журналіста
Після школи Роман вступив на факультет журналістики Білоруського державного університету, але, як повідомляло Єврорадіо, був виключений. Співпрацював з багатьма білоруськими виданнями. Єврорадіо було останнім із них перед виїздом за кордон.
Перебування на Донбасі
Олександр Лукашенко 26 травня заявив, що Протасевич воював на Донбасі. Сам журналіст у 2020 році в інтерв’ю розповів, що він перебував у зоні проведення АТО як журналіст, знімав відео, де був поранений.
Стипендіат премії імені Вацлава Гавела
У 2017–2018 роках Роман Протасевич отримував стипендію від Вацлава Гавела та проходив стажування на Радіо Свобода.
Просив притулку в Польщі ще до президентських виборів
Причиною стало затримання журналіста Володимира Чудянцова, з яким Протасевич дружив у Білорусі. Чудянцова затримали 22 листопада 2019 року дорогою до Польщі. Була інформація, що Чудянцов співпрацює з телеграм-каналом Nexta. На тлі цих подій Роман вирішив залишитися у Польщі.
Залишив Nexta, приєднався до каналу «Білорусь головного мозку»
У Польщі Роман Протасевич відкрито співпрацював з каналом Nexta. Наприкінці вересня 2020 року, в розпал протестів у Білорусі, Протасевич оголосив, що йде з каналу. У березні 2021 року він оголосив про приєднання до команди каналу «Білорусь головного мозку», яким раніше керував блогер Ігор Лосик.
Його батька позбавили військового звання
Ім’я батька Романа – підполковника запасу Дмитра Протасевича – з’явилося в списку силовиків, яких Лукашенко позбавив військових звань на тлі протестів у Білорусі. «Мій батько прослужив в армії 29 років і звільнився восени 2019 року, після чого працював в інкасації. Він не брав активної участі в протестах, його жодного разу не затримували, ні до чого не притягували», – сказав тоді Роман Протасевич. За його словами, батьки виїхали за ним до Польщі, коли він попросив там притулку.
Білорусь оголосила в міжнародний розшук
Протасевича, як і засновника Nexta Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують в організації масових заворушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі. Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності».
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