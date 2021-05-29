Білорусь: керівник «Белавіа» назвав заборони компанії на польоти «фашистським збоченством»

Керівник білоруської державної авіакомпанії «Белавіа» назвав «підлістю» і «фашистським збоченством» заборони його компанії на польоти до низки країн і на транзит над територією цих країн, що були запроваджені внаслідок примусової посадки в Білорусі пасажирського літака іншої компанії з метою захопити й арештувати білоруського опозиціонера, який летів у ньому через білоруську територію.

Генеральний директор «Белавіа» Ігор Чергинець поскаржився в фейсбуці на те, що ці фактичні санкції запровадили проти його компанії, яка сама по собі формально не причетна до цього інциденту.

«Це, звичайно ж, повне потоптання засад демократії», – написав він.

Коментуючи чутки про ймовірне скорочення персоналу авіакомпанії на 50% у зв’язку зі скасуванням великого числа рейсів і очікуваним подальшим значним скороченням обсягу її роботи через заборони і звертаючись до Заходу за звичним у Білорусі з радянських часів його карикатурним зображенням, Чергинець заявив: «Не дочекаєтеся, панове в смокінгах і метеликах…! Ми не скоротимо персонал на 50%, як ви б хотіли. Ми прорвемося!» При цьому він не уточнив, на скільки відсотків, якщо не на 50, буде таке скорочення персоналу.

Заборони на польоти «Белавіа» до низки країн, серед того й України, і через їхню територію стали фактичними санкціями не проти самої державної авіакомпанії, а проти нинішньої білоруської держави під авторитарним керівництвом Олександра Лукашенка. Очікується, що ближчим часом під санкції країн Заходу у зв’язку зі згаданим інцидентом, який широко називають викраденням літака чи повітряним піратством, потраплять і інші білоруські державні компанії. Також санкції готуються проти білоруських посадовців, причетних до інциденту.

23 травня Білорусь примусово, з застосуванням винищувача, посадила в аеропорті Мінська пасажирський літак авіакомпанії Ryanair рейсом із Греції в Литву, який пролітав над її територією. У Білорусі послались на лист від імені палестинського угруповання «Хамас» про наявність на борту літака бомби, який із непояснених причин отримали в Мінську – аеропорті, який не мав ніякого стосунку до рейсу. При цьому на момент перехоплення літака вже майже біля литовського кордону до пункту призначення в Вільнюсі було значно ближче, ніж до Мінська. Пізніше з’ясувалося, що такий лист, підписаний від імені «Хамасу», автентичність якого сумнівна, в Мінську нібито дійсно отримали – але майже через пів години після того, як мінські диспетчери повідомили про цього листа екіпаж літака.

У Мінську літак обшукали і ніякої бомби не знайшли. Зате з літака зняли відомого опозиційного білоруського блогера Романа Протасевича і його подругу, росіянку Софію Сапегу. Обоє тепер перебувають за ґратами, їм загрожують численні кримінальні обвинувачення, які в випадку Протасевича можуть привести й до смертної кари, яка досі існує в Білорусі. Обоє також уже зачитали на відеозапис нібито свої визнання, що вони, мовляв, дійсно чинили дії, які сучасна держава Білорусь вважає злочинними; як вважають, це були вимушені заяви. Правозахисники визнали обох політичними в’язнями, країни світу і міжнародні організації вимагають їхнього негайного звільнення.

Влада Лукашенка заявляє, що, з її погляду, діяла правильно проти свого опонента, посилаючись на «правила авіаційної безпеки». Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) розслідує примусову посадку літака в Білорусі як «атаку на авіаційну безпеку».