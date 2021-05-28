За останні три місяці кількість політв’язнів у Білорусі зросла майже вдвічі – правозахисники

Кількість політичних в’язнів в Білорусі за останні три місяці в Білорусі зросла майже вдвічі, повідомляє правозахисний центр «Весна». За його даними, нині у списку арештантів з політичних причин є прізвища 436 людей.

Для порівняння, правозахисники кажуть, що у середині лютого політв’язнями в Білорусі були визнані 246 осіб.

Повідомляється, що за останній період до списку потрапили 12 людей, п’ятеро – лише за минулу добу, в тому числі неповнолітні особи, та росіянка Софія Сапега, затримана в Мінську разом із колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем.

Після президентських виборів в серпні 2020 року в Білорусі почалися протести проти фальсифікації і насильства, яке силовики застосовують до демонстрантів. В країні відтоді порушили щонайменше три тисячі кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів, учасників мирних акцій протесту.

Тисячі затриманих учасників протестів, за даними правозахисників, зазнали тортур та інших видів жорстокого поводження. Правозахисний центр «Весна» задокументував понад тисячу свідчень жертв тортур.

Чимало судових процесів за політично мотивованими кримінальними справами проходять в закритому режимі, на них не допускають журналістів, правозахисників і представників громадськості.

Європейський союз має запровадити у червні новий, вже четвертий, пакет санкцій проти Білорусі.