У кількох столицях країн Європи 29 травня відбулися акції глобального дня солідарності з опозицією Білорусі, до якого раніше закликала одна з опозиційних лідерок Світлана Тихановська, яка нині живе у вигнанні. У столиці Польщі Варшаві до демонстрантів приєдналися батьки опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, який був арештований у Мінську разом із його подругою, росіянкою Софією Сапегою внаслідок примусової посадки пасажирського літака, в якому він летів. Демонстранти вигукували гасла проти давнього авторитарного керівника в Білорусі Олександра Лукашенка й махали білоруськими національними біло-червоно-білими прапорами, які стали символами опозиції, а в Білорусі нині є приводом для репресій. (Відео AFP)