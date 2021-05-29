США рекомендували пілотам діяти гранично обережно в білоруському повітряному просторі

Федеральне управління цивільної авіації США 28 травня випустило повідомлення для пілотів, у якому рекомендується виявляти граничну обережність у білоруському повітряному просторі.

Вашингтон зупинив дію договору про повітряне сполучення між країнами. Білий дім поширив повідомлення, в якому йдеться, що Сполучені Штати виступають із засудженням подій, пов’язаних із примусовою посадкою літака Ryanair 23 травня, повідомляє «Голос Америки».

Білий дім повідомив 28 травня, що Вашингтон запровадить нові санкції проти білоруської економіки. Речниця адміністрації Джо Байдена Джен Псакі оголосила, що обмеження стосуватимуться дев’яти білоруських державних підприємств. Вони будуть запроваджені 3 червня.

Адміністрація Байдена закликала Олександра Лукашенка дати згоду на проведення міжнародного розслідування подій 23 травня, негайно звільнити всіх політичних в’язнів і вступити в діалог із лідерами демократичної опозиції та громадянського суспільства для обговорення проведення нових президентських виборів.

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Греції до Литву, був посаджений у Мінську після того як диспетчери повідомили екіпажу про можливу підготовку теракту на борту. Двоє пасажирів рейсу, опозиційний блогер Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега, були затримані. Їм загрожують тривалі тюремні терміни.

Країни Євросоюзу характеризують інцидент із літаком як повітряне піратство. Країнам ЄС рекомендовано закрити повітряний простір для білоруських авіакомпаній, рейси національного перевізника «Белавіа» в більшість європейських міст скасовані.