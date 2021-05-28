У «Білоруській нафтовій компанії» заявили, що не мають наміру припиняти поставки бензину А-95 в Україну

«Білоруська нафтова компанія» (БНК) не має наміру припиняти постачання бензину А-95 в Україну, однак компанія може скоротити обсяги через ремонт Мозирського НПЗ, повідомив в інтерв’ю LB.ua заступник генерального директора «БНК-Україна» Сергій Мельников.

Він наголосив, що в цій історії «немає політичного підґрунтя».

Мозирський НПЗ розпочне капітальний ремонт із 1 червня, обсяг експорту буде зменшений пропорційно навантаженню, повідомляє корпоративне видання «Мозирський нафтопереробний завод». Однак у публікації не вказані терміни ремонту і рівень завантаження заводу під час його проведення.

Раніше повідомлялося, що дочірнє підприємство «Білоруської нафтової компанії» в Україні припиняє продаж бензину А-95. На офіційному сайті «БНК-Україна» серед сьогоднішніх пропозицій для українського ринку є лише дизельне паливо (від 60 тонн), така ж кількість бензину А-92 та А-98, виробленого Мозирським і Новополоцьким НПЗ.

Як заявив Радіо Свобода керівник консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, щонайменше двоє найбільших українських нафтотрейдерів заявили, що Білорусь припинила поставки одного виду бензину.

Він не виключив, що такі обмеження з боку Білорусі спричинені санкціями США і скороченням поставок нафти з Росії до Білорусі.

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що новини щодо бензину, за оперативною інформацією, пов’язані з технологічним процесами на виробництві білоруського виробника і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі.

«Політика щодо диверсифікації постачань буде посилена. Але поки не піддавайтеся паніці», – написав він у фейсбуці 28 травня.

Відносини між Україною і Білоруссю останнім часом загострилися, зокрема, після президентських виборів у Білорусі влітку минулого року, на яких переможцем влада оголосила Олександра Лукашенка. У МЗС після цього заявили, що Україна офіційно називатиме Олександра Лукашенка просто на ім’я.