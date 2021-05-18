В офісі Зеленського назвали винних у зростанні цін на автозаправках

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко провела зустріч з представниками основних операторів ринку нафтопродуктів України, повідомляє 18 травня офіційний сайт глави держави.

«Під час розмови в Офісі президента учасники зустрічі зазначили, що зростання цін на заправках зумовлене як подорожчанням сировини на світових ринках, так і нелегальним ринком нафтопродуктів всередині країни, а також системним ухиленням від сплати податків нафтопереробниками. Це призводить до того, що компанії, які працюють на ринку прозоро, програють конкуренцію за споживача менш доброчесним постачальникам пального», – ідеться в повідомленні.

Раніше цього тижня дві мережі автозаправних станцій повідомили, що відновлюють продаж преміальних категорій пального після роз’яснення Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства про максимальну торговельну надбавку.

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Напередодні Мінекономіки заявило, що раніше запроваджене регулювання максимальної торгівельної надбавки на продаж пального в роздріб не поширюється на «брендове преміальне» пальне з покращеними показниками якості».

Уряд постановою від березня 2021 року запровадив тимчасове (на час карантину) державне регулювання роздрібних цін на бензин А-92, А-95 і дизельне пальне, що реалізується на АЗС шляхом декларування їх збільшення. Постанова, що набула чинності 15 травня, передбачає граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 гривень за літр і бензину – не вище ніж 5 гривень за літр.

Загалом щонайменше чотири мережі повідомили, що зупиняють продаж пального, вказаного в постанові, через його збитковість.

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У «Європейській Бізнес Асоціації» назвали ініціативи «неприйнятними в цивілізованій європейській країні», та заявили, що вони «сприятимуть ще більшій тінізації ринку».

У Мінекономіки заявили, що введення тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДТ шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідне для запобігання зловживань суб’єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.