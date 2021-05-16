Обмеження націнок для АЗС не поширюється на «брендове преміальне пальне» – Мінекономіки

Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства 16 оприлюднило роз’яснення щодо максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне пальне, яку Кабінет міністрів запровадив днями.

Як пояснюють у міністерстві, вимоги до маркування автомобільних бензинів та дизелю визначає віповідний Технічний регламент «щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив». Згідно з ним, позначення «брендового преміального» пального з покращеними показниками якості може включати торгову марку».

«Таким чином, під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає «брендове преміальне» пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум-сегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне», – йдеться в заяві відомства.

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У Мінекономіки нагадали, що дія постанови, яка обмежує націнку, поширються на бензини А-95 та А-92 і дизельне паливо, включені до Переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість.

Уряд постановою від березня 2021 року запровадив тимчасове (на час карантину) державне регулювання роздрібних цін на бензин А-92, А-95 і дизельне пальне, що реалізується на АЗС шляхом декларування їх збільшення. Цього тижня вступила в силу постанова, що передбачає граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 гривень за літр і бензину – не вище ніж 5 гривень за літр.

У «Європейській Бізнес Асоціації» назвали ініціативи «неприйнятними в цивілізованій європейській країні», та заявили, що вони «сприятимуть ще більшій тінізації ринку».

У Мінекономіки заявили, що введення тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДТ шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідне для запобігання зловживань суб’єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.