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16 травня 2021, Київ 15:39
Новини | Економіка

Ще принаймні дві мережі АЗС призупинили продаж окремих видів пального через рішення уряду щодо цін

АЗС таким чином реагують на запроваджені урядом граничні торговельні надбавки на пальне

Ще щонайменше дві мережі АЗС долучилися до числа тих, хто вирішив призупинити продаж пального підвищеної якості через введення урядом граничного рівня торговельної надбавки до середньої ціни бензину і дизпалива.

У фейсбуці мережі автозаправних станцій KLO і SOCAR заявили, що тимчасово призупиняють продаж пального VENTUS 95 та VENTUS Diesel і NANO 95 та Diesel Nano Extro кожна відповідно.

Раніше про призупинення продажу преміального палива заявили мережі WOG і ОККО.

Уряд постановою від березня 2021 року запровадив тимчасове (на час карантину) державне регулювання роздрібних цін на бензин А-92, А-95 і дизельне пальне, що реалізується на АЗС шляхом декларування їх збільшення. Цього тижня вступила в силу постанова, що передбачає граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 грн/літр і бензину – не вище ніж 5 грн/літр.

У «Європейській Бізнес Асоціації» назвали ініціативи «неприйнятними в цивілізованій європейській країні», та заявили, що вони «сприятимуть ще більшій тінізації ринку».

У Мінекономіки заявили, що введення тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДТ шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідне для запобігання зловживань суб’єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

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