Дві мережі АЗС призупинили продаж преміального палива через держрегулювання цін

Дві мережі продажу пального WOG і ОККО, кожна з яких налічує понад 400 автозаправних комплексів в Україні, призупинили продаж палива підвищеної якості через введення урядом граничного рівня торговельної надбавки до середньої ціни бензину і дизпалива.

Як повідомили мережі у фейсбуці, призупинено, зокрема, реалізацію палива PULLS 95 і PULLS Diesel на АЗС ОККО, та палива 95 Mustang і ДТ+Mustang на АЗС WOG. У мережах назвали це рішення вимушеним і перепросили за незручності.

Уряд постановою від березня 2021 року запровадив тимчасове (на час карантину) державне регулювання роздрібних цін на бензин А-92, А-95 і дизельне пальне, що реалізується на АЗС шляхом декларування їх збільшення. Цього тижня вступила в силу постанова, що передбачає граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 грн/літр і бензину – не вище ніж 5 грн/літр.

У «Європейській Бізнес Асоціації» назвали ініціативи «неприйнятними в цивілізованій європейській країні», та заявили, що вони «сприятимуть ще більшій тінізації ринку».

У Мінекономіки заявили, що введення тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДТ шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідне для запобігання зловживань суб’єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.