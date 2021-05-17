«95 скасував 95»: які реакції на рішення уряду регулювати ціни на пальне?

Якщо держава вдається до регулювання цін на пальне чи намагаєтеся порушити ринкові механізми в інших сферах економіки, то «шлях один – Венесуела». Так відреагували підприємці та економісти на постанову Кабінету міністрів про тимчасове регулювання цін на пальне. «Клас, нарешті потрясуть олігархів» – реагують інші. Так що ж відбулося і чому такий «різнобій в реакціях»? Радіо Свобода зібрало палітру думок із постів у соціальних мережах.

Що сталося?

14 травня 2021 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про тимчасове державне регулювання цін на пальне під час пандемії, а саме встановлення граничного рівня торговельної надбавки до середньої ціни на дизпаливо – 7 грн/літр і на бензин – 5 грн/літр.

Відреагували автозаправні мережі WOG та ОККО, заявивши, що через постанову уряду припиняють реалізацію преміального пального.

Федерація роботодавців закликала уряд відмінити своє рішення, бо воно «порушує принципи Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським союзом, обмежує конкуренцію, дискримінує як вітчизняних, так і міжнародних інвесторів роздрібних мереж порівняно з вертикально інтегрованими учасниками ринку, створить умови для зростання частки пального в собівартості товарів і послуг».

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) того ж дня у своїй заяві назвала «неприйнятними» заходи Кабінету міністрів, спрямовані на обмеження цін на автозаправних станціях.

16 травня 2021 року Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України роз'яснило, що урядова постанова не стосується преміального пального, а лише того, яке визначене «як соціально значуще»

Що кажуть?

жартують:

Микола Савельєв: «Про пальне. 95 скасував 95. Все»

Nataliia Bushkovska: «Може у Зеленського консультантом підробляє чувак, який у вільний час «таксує для душі?»

Александр Детцель: «Соцілізьм, ї@і його мать»

Marian Dytyuk: «Венесуела вже близько​»

Андрій Смолій: «Даєш низькоякісне пальне з держави-агресора та лукашенківської Білорусі, а ще ковбасу по 2.20»

критикують дії уряду:

Dmytro Vovnianko​: «Пересічний українець, він на ремонті движків заправлених шмурдяком втратить утричі. ​Найбільшу вигоду від обмежень ціни на пальне отримає не пересічний українець, він на ремонті движків заправлених шмурдяком втратить утричі. Найбільше виграє Коломойський, який позбудеться конкурентів що торгують якісним пальним. А ще виграє «Роснєфть», яка повертається на ринок України...»

«Європейська орієнтація? Цінності? Ринкова економіка? Чесна конкуренція? Боротьба з нелегальним ринком? Надання можливості вибору споживачам? Це все сьогодні перекреслено. Я як ГОТІВКОВИЙ клієнт від сьогодні не можу заправитись 95 PULLS... Такого сприяння нелегальному ринку нафтопродуктів на моїй пам'яті ще не було. І все це під знайомі з дитинства комуністичні гасла (ще в пам'яті і порожні полиці магазинів) та під прикриттям карантину, який несподівано став дуже вигідним для тих, хто не платить податки».

«Якщо хтось сподівається, що соціалізм, талони на паливо.., ручне керування Нафтогазом та решта... прочистять очі виборцям, то я скажу лише одне слово: Венесуела. Там з року в рік стає гірше, немає палива та світла, на вулицях провладні банди на мотоциклах, але результатом є просто еміграція в будь-який спосіб тих, хто може емігрувати. Решті – все ок».

«Зрозуміти з точки зору здорового глузду такі дії неможливо… Враження, що хтось свідомо шкодить іміджу президента та його команди, незважаючи на подібний в історії України штучно створений паливний колапс за часів прем'єрства Тимошенко. Ми ж добре знаємо, чим це все закінчується… Питання: навіщо знову на граблі?» – написав засновник OKKO Group, голова Наглядової ради «Концерну Галнафтогаз» Віталій Антонов і тегнув голову уряду України Дениса Шмигаля.​

підтримують дії уряду:

Ihor Mykhailenko: «Роздрібний ринок пального в країні є класичним прикладом олігополії. При олігопольній структурі ринку ціноутворення базується не на попиту та пропозиції, а залежить виключно від продавців, тобто постачальників пального. Як боротися з порушеннями антимонопольного законодавства на ринку пального якщо левову частку рішень АМКУ скасовують найчесніші в світі українські суди?»

Олександр Левицький на Рено Меган | Renault Megane Club​​: «Привіт, друзі. Надам і свої 5 коп по ціні на пальне. Ось калькулятор собівартості пального https://cost.ua/palne/ ...Це дуже схоже на змову виробників і як би я не був проти втручання держави у справи бізнесу, але тут я маю зазначити, що Антимонопольний комітет України має перевірити такі дії АЗС. Чого тільки вартує щорічне здорожчання цін на дизельне пальне під час сезону збирання врожаю. Чи ще коли барель нафти коштував критично малих грошей і був у збиток їхнім виробникам у нас ціни не падали на пальне, при тому всьому, що ми живемо в часи де є фючерси і всілякі блага капіталістичного світу».

Ірина Борзова​: «Це відповідь уряду на зухвале зростання цін на пальне в роздрібних мережах».