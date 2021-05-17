Дві мережі АЗС відновлюють продаж «преміального» пального після роз’яснення Мінекономіки

Дві мережі автозаправних станцій повідомили, що відновлюють продаж преміальних категорій пального після роз’яснення Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства про максимальну торгівельну надбавку.

Мережа KLO повідомила вночі проти 17 травня, що відновила продаж VENTUS 95 та VENTUS Diesel, який раніше вважала збитковим через обмеження націнки. Компанія також обіцяє відновити дію купонів зі знижками на пальне, яку зупинила раніше.

Мережа SOCAR повідомила, що відновлює продаж бензину Nano 95 та дизельного пального Nano Extro.

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Напередодні Мінекономіки заявило, що раніше запроваджене регулювання максимальної торгівельної надбавки на продаж пального в роздріб не поширюється на «брендове преміальне» пальне з покращеними показниками якості».

Уряд постановою від березня 2021 року запровадив тимчасове (на час карантину) державне регулювання роздрібних цін на бензин А-92, А-95 і дизельне пальне, що реалізується на АЗС шляхом декларування їх збільшення. Постанова, що набула чинності 15 травня, передбачає граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 гривень за літр і бензину – не вище ніж 5 гривень за літр.

Загалом щонайменше чотири мережі повідомили, що зупиняють продаж пального, вказаного в постанові, через його збитковість.

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У «Європейській Бізнес Асоціації» назвали ініціативи «неприйнятними в цивілізованій європейській країні», та заявили, що вони «сприятимуть ще більшій тінізації ринку».

У Мінекономіки заявили, що введення тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 і ДТ шляхом встановлення граничної торговельної надбавки необхідне для запобігання зловживань суб’єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.