Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів – Мінекономіки

Білорусь запроваджує режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів, повідомило 28 травня Міністерство економіки України.

За повідомленням, йдеться про кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковку, цеглу, керамічну плитку, сільгосптехніку для сіяння, пральні машини та меблі.

У міністерстві додали, що це рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня, набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на шість місяців.

Заступник міністра економіки Тарас Качка назвав такі дії Білорусі необґрунтованими і дискримінаційними.

«Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі», – написав він у фейсбуці.

Згодом він додав, що заходи по ліцензуванню імпорту, «за оперативною інформацією, пов’язані з торговими обмеженнями, які накладалися раніше».

Раніше сьогодні Міністерство інфраструктури повідомило, що уряд України посилив «повітряні санкції» щодо білоруських авіакомпаній, заборонивши із півночі 29 травня використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі.

Від 26 травня український уряд припинив авіасполучення з Білоруссю.