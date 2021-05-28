У Білорусі заявили, що готові повернути режим вільної торгівлі з Україною, і назвали умову

Білорусь готова повернути режим вільної торгівлі у відносинах з Україною, якщо Київ перегляне заходи щодо білоруських товарів, заявив перший заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гур’янов.

«Ще раз кажу, що ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були ухвалені щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників», – цитує Гур’янова пресслужба МЗС Білорусі.

За його словами, запровадження Мінськом режиму індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів не пов’язане з поточним загостренням відносин Білорусі й України, «з авіаційними питаннями і так далі».

«Це чистої води торгові переговори, які повинні вести до розчищення бар’єрів у взаємній торгівлі, до чого і закликаю українських колег», – заявив Гур’янов.

28 травня Міністерство економіки України повідомило, що Білорусь запроваджує режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. За повідомленням, йдеться про кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковку, цеглу, керамічну плитку, скляні ампули, сільгосптехніку для сіяння, пральні машини та меблі.

У міністерстві додали, що це рішення, затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня, набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на шість місяців.

Заступник міністра економіки Тарас Качка назвав такі дії Білорусі необґрунтованими і дискримінаційними.

«Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі», – написав він у фейсбуці.

Згодом він додав, що заходи ліцензування імпорту, «за оперативною інформацією, пов’язані з торговими обмеженнями, які накладалися раніше».

22 квітня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України заявила, що встановила факти «дискримінаційних і недружніх дій» з боку Білорусі щодо українських підприємств автомобілебудування і застосувала адекватні заходи, вирішивши впровадити спеціальне мито на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів із Білорусі в розмірі 35% від митної вартості.

Раніше сьогодні Міністерство інфраструктури повідомило, що уряд України посилив «повітряні санкції» щодо білоруських авіакомпаній, заборонивши із півночі 29 травня використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі.

Від 26 травня український уряд припинив авіасполучення з Білоруссю.