«У відповідь на дискримінацію»: Україна вводить 35% спецмита на імпорт автобусів і вантажівок з Білорусі

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України встановила факти «дискримінаційних і недружніх дій» з боку Білорусі щодо українських підприємств автомобілебудування і застосувала адекватні заходи, вирішивши впровадити спеціальне мито на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів із Білорусі в розмірі 35% від митної вартості. Про це йдеться у повідомленні комісії, оприлюдненому в офіційному виданні «Урядовий кур’єр».

«Було встановлено, що урядом Республіки Білорусь створені штучні бар’єри відносно імпортованих з України колісних транспортних засобів у вигляді утилізаційного збору та нерівних умов участі у державних закупівлях, у результаті чого ускладнюється доступ продукції українських підприємств на ринок Республіки Білорусь. Такі дії Республіки Білорусь суперечать статтям 5 та 6 Договору про зону вільної торгівлі від 18.10.2011 (СНД), статті 2 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17.12.1992 і вважаються дискримінаційними та недружніми діями», – йдеться в повідомленні.

Комісія з міжнародної торгівлі України вказує, що розмір ставки спеціального мита щодо імпорту в Україну товару на рівні 35% від митної вартості застосовуватиметься «до встановлення факту припинення Республікою Білорусь дискримінаційних та недружніх дій щодо України».

З переліком засобів, до яких застосовується мито, можна ознайомитися тут.

Рішення набирає чинності через 10 днів з дня опублікування, повідомили в комісії.

Білоруська сторона наразі не реагувала публічно з цього приводу.

Читайте також: Мінекономіки розкритикувало київську владу за закупівлі білоруських автобусів