Мінекономіки розкритикувало київську владу за закупівлі білоруських автобусів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 22 жовтня прокоментувало рішення Київської міської державної адміністрації закупити в лізинг 200 автобусів виробництва білоруського заводу «МАЗ».

Згідно з заявою, відомство не підтримує закупівлю автобусів «без оголошення тендеру і без залучення вітчизняних виробників».

«Такий підхід є дискримінаційним, суперечить національним інтересам та принципам вільної прозорої конкуренції. З огляду на те, що органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про здійснення закупівель, Мінекономіки вже опрацьовує питання врегулювання на законодавчому рівні неможливості повторення такої ситуації», – заявляють у міністерстві.

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У Мінекономіки вказали на важливість підтримки національних виробників «в умовах пандемії та економічної нестабільності, коли весь світ притримується принципів здорового протекціонізму».

20 жовтня КМДА повідомила з посиланням на міського голову столиці Віталія Кличка, що Київ отримав 50 нових автобусів виробництва Мінського автомобільного заводу. За словами мера, решту 150 із закуплених білоруських автомобілів місто отримає до кінця року. Рішення закупити автобуси великої пасажиромісткості міська влада ухвалила через брат автобусів на маршрутах київського громадського транспорту.