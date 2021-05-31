НАТО обмежить білоруським дипломатам доступ до штаб-квартири

НАТО обмежить доступ п’ятьом білоруським дипломатам, акредитованим у штаб-квартирі Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Ми постійно оцінюємо заходи безпеки тут, в НАТО, і ми вирішили обмежити доступ білоруського персоналу в штаб-квартиру НАТО на основі нашої оцінки заходів безпеки в штаб-квартирі», – заявив він.

Як саме це буде зроблено, Столтенберґ не уточнив.

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Греції до Литву, був посаджений у Мінську після того як диспетчери повідомили екіпажу про можливу підготовку теракту на борту. Двоє пасажирів рейсу, опозиційний блогер Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега, були затримані. Їм загрожують тривалі тюремні терміни.

Країни Євросоюзу характеризують інцидент із літаком як повітряне піратство. Країнам ЄС рекомендовано закрити повітряний простір для білоруських авіакомпаній, рейси національного перевізника «Белавіа» в більшість європейських міст скасовані.

Білий дім повідомив 28 травня, що Вашингтон запровадить нові санкції проти білоруської економіки. Речниця адміністрації Джо Байдена Джен Псакі оголосила, що обмеження стосуватимуться дев’яти білоруських державних підприємств. Вони будуть запроваджені 3 червня.