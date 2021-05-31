Літак Ryanair екстрено посадили в Берліні через «потенційну загрозу»

Рейс авіакомпанії Ryanair з Дубліна до Кракова був перенаправлений до Берліна після того, як екіпаж попередили про «потенційну загрозу безпеці» в літаку, повідомила авіакомпанія 31 травня.

У заяві Ryanair вказано, що німецьке управління повітряним рухом попередило екіпаж про потенційну загрозу 30 травня, через що капітан був змушений дотримуватися процедур і посадити літак у найближчому аеропорту – в Берліні, де пасажирів вивели з повітряного судна.

За повідомленням, після проведення перевірки, небезпеки на борту не виявили. 160 пасажирів врешті вилетіли до Кракова на запасному літаку після семигодинної затримки.

Німецькі таблоїди Bild і BZ повідомили, що існувала загроза вибуху бомби, але ні поліція, ні Ryanair не підтвердили цих повідомлень.

Інцидент стався після того, як на початку цього місяця Білорусь відправила винищувач для перехоплення комерційного рейсу Ryanair, що летів із Греції до Литви, і змусила його приземлитися в Мінську. Білоруська влада стверджувала, що отримала інформацію про наявність бомби на борту літака.

Після посадки були затримані пасажири літака – білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега, громадянка Росії.

На борту не знайшли бомби, незважаючи на те, що влада Білорусі стверджувала, що їй надійшов електронний лист із попередженням про закладену вибухівку.

Дії білоруської влади викликали міжнародне обурення й вимоги звільнити Протасевича і Сапегу.