Голова МЗС Білорусі: Сапегу можуть повернути в Росію після вироку суду

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що росіянку Софію Сапегу, яка перебуває під арештом в слідчому ізоляторі КДБ в Мінську, будуть судити в Білорусі, а після вироку її можуть помилувати або відправити відбувати покарання в Росії.
Якщо у слідства буде достатньо матеріалів, суд може відбутися досить швидко, додав дипломат.
«Треба почекати», – сказав Макей в інтерв’ю російському «Комерсанту».
Говорячи про вагомість доказів проти росіянки, голова МЗС Білорусі зазначив, що не може відповідати за дії правоохоронних органів і судову владу. «Якщо затримали, значить, на те було достатньо вагомих підстав», – сказав він.
Появу в державних білоруських ЗМІ відео, де росіянка в СІЗО зізнається в адмініструванні каналу, що публікував особисті дані співробітників правоохоронних органів і чиновників, Макей пояснив тим, що потрібно було «напевно, якимось чином обґрунтувати, що для затримання були вагомі причини». Хто вона насправді, які дії робила, чи завдали ці дії шкоду Білорусі, білоруському народу має показати розслідування і вирішити суд, заявив міністр закордонних справ Білорусі.
29 травня президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко обговорили справу Сапеги на зустрічі в Сочі. За підсумками Путін доручив МЗС Росії уважно стежити за справою росіянки. Чи обговорювалося питання про її звільнення, нічого не повідомляли.
Софію Сапегу затримали 23 травня після того, як білоруська влада примусово посадила в Мінську рейс авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса.
За даними журналістів, білоруські правоохоронні органи підозрюють Софію Сапегу в розпалюванні соціальної ворожнечі, стаття передбачає до 12 років позбавлення волі. Раніше повідомлялося, що росіянку також підозрюють в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Суд заарештував її на два місяці.
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв’ю «Комерсанту» жодного разу не згадав імені іншого арештованого пасажира цього рейсу, заради затримання якого білоруська влада влаштувала аварійну посадку пасажирського літака. Це – колишній головний редактор білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Голова МЗС Білорусі назвав його «абсолютно незначним для влади Білорусі блогером».
Хто такий Роман Протасевич
23 травня 2021 року за особистим наказом Олександра Лукашенка в аеропорту Мінська був примусово приземлений літак Ryanair Афіни – Вільнюс. В результаті затримали журналіста та блогера Романа Протасевича, який перебував на борту літака, а також його дівчину.
Роману Протасевичу 26 років. Як журналіст кілька років співпрацював з білоруськими виданнями. Згодом він приєднався до телеграм-каналу Nexta, де був головним редактором. На момент затримання він працював у команді телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».
Брав участь у протестах ще підлітком
Ім'я Романа Протасевича стало відомим під час мовчазних мітингів 2011 року. Тоді колишнього кандидата на президентську премію 16-річного Романа затримали. Пізніше він заявив, що мусив забрати документи з ліцею БНТУ, і з його батьками стався конфлікт із політичних мотивів. Як писали ЗМІ, батько Романа в той час був старшим викладачем кафедри ідеологічної роботи Військової академії.
Після участі в мовчазних мітингах Роман Протасевич приєднався до «Молодого фронту». Він також намагався взяти участь у виборчій кампанії до Молодіжної палати Мінської міської ради.
З активіста в журналіста
Після школи Роман вступив на факультет журналістики Білоруського державного університету, але, як повідомляло Єврорадіо, був виключений. Співпрацював з багатьма білоруськими виданнями. Єврорадіо було останнім із них перед виїздом за кордон.
Перебування на Донбасі
Олександр Лукашенко 26 травня заявив, що Протасевич воював на Донбасі. Сам журналіст у 2020 році в інтерв’ю розповів, що він перебував у зоні проведення АТО як журналіст, знімав відео, де був поранений.
Стипендіат премії імені Вацлава Гавела
У 2017–2018 роках Роман Протасевич отримував стипендію від Вацлава Гавела та проходив стажування на Радіо Свобода.
Просив притулку в Польщі ще до президентських виборів
Причиною стало затримання журналіста Володимира Чудянцова, з яким Протасевич дружив у Білорусі. Чудянцова затримали 22 листопада 2019 року дорогою до Польщі. Була інформація, що Чудянцов співпрацює з телеграм-каналом Nexta. На тлі цих подій Роман вирішив залишитися у Польщі.
Залишив Nexta, приєднався до каналу «Білорусь головного мозку»
У Польщі Роман Протасевич відкрито співпрацював з каналом Nexta. Наприкінці вересня 2020 року, в розпал протестів у Білорусі, Протасевич оголосив, що йде з каналу. У березні 2021 року він оголосив про приєднання до команди каналу «Білорусь головного мозку», яким раніше керував блогер Ігор Лосик.
Його батька позбавили військового звання
Ім’я батька Романа – підполковника запасу Дмитра Протасевича – з’явилося в списку силовиків, яких Лукашенко позбавив військових звань на тлі протестів у Білорусі. «Мій батько прослужив в армії 29 років і звільнився восени 2019 року, після чого працював в інкасації. Він не брав активної участі в протестах, його жодного разу не затримували, ні до чого не притягували», – сказав тоді Роман Протасевич. За його словами, батьки виїхали за ним до Польщі, коли він попросив там притулку.
Білорусь оголосила в міжнародний розшук
Протасевича, як і засновника Nexta Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують в організації масових заворушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі. Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності».
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