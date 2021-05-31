Голова МЗС Білорусі: Сапегу можуть повернути в Росію після вироку суду

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що росіянку Софію Сапегу, яка перебуває під арештом в слідчому ізоляторі КДБ в Мінську, будуть судити в Білорусі, а після вироку її можуть помилувати або відправити відбувати покарання в Росії.

Якщо у слідства буде достатньо матеріалів, суд може відбутися досить швидко, додав дипломат.

«Треба почекати», – сказав Макей в інтерв’ю російському «Комерсанту».

Говорячи про вагомість доказів проти росіянки, голова МЗС Білорусі зазначив, що не може відповідати за дії правоохоронних органів і судову владу. «Якщо затримали, значить, на те було достатньо вагомих підстав», – сказав він.

Появу в державних білоруських ЗМІ відео, де росіянка в СІЗО зізнається в адмініструванні каналу, що публікував особисті дані співробітників правоохоронних органів і чиновників, Макей пояснив тим, що потрібно було «напевно, якимось чином обґрунтувати, що для затримання були вагомі причини». Хто вона насправді, які дії робила, чи завдали ці дії шкоду Білорусі, білоруському народу має показати розслідування і вирішити суд, заявив міністр закордонних справ Білорусі.

29 травня президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко обговорили справу Сапеги на зустрічі в Сочі. За підсумками Путін доручив МЗС Росії уважно стежити за справою росіянки. Чи обговорювалося питання про її звільнення, нічого не повідомляли.

Софію Сапегу затримали 23 травня після того, як білоруська влада примусово посадила в Мінську рейс авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса.

За даними журналістів, білоруські правоохоронні органи підозрюють Софію Сапегу в розпалюванні соціальної ворожнечі, стаття передбачає до 12 років позбавлення волі. Раніше повідомлялося, що росіянку також підозрюють в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Суд заарештував її на два місяці.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв’ю «Комерсанту» жодного разу не згадав імені іншого арештованого пасажира цього рейсу, заради затримання якого білоруська влада влаштувала аварійну посадку пасажирського літака. Це – колишній головний редактор білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Голова МЗС Білорусі назвав його «абсолютно незначним для влади Білорусі блогером».