Лукашенко доручив «опрацювати питання» про відкриття авіасполучення з окупованим Кримом

Олександр Лукашенко заявив, що доручив «опрацювати питання» про відкриття авіарейсів з Білорусі до окупованого Росією Криму. По це повідомляє «Настоящее время».

«Україна закрила для нас небо. У нас є і свій санаторій в Криму, куди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз закрили небо. Я (Володимиру – ред.) Путіну сказав: «Я прошу тебе, ти подумай, як нам потрапити в Крим», – сказав він.

За словами Лукашенка, «тут не буде проблем». «Ви зауважте: я сказав, що ми опрацюємо це питання. Але ми не можемо заборонити летіти в Крим через Україну. Вони влаштували цю тяганину, цю комбінацію на рівні провокації. Тому, напевно, з мене нічого не спитаєш, як і з усіх інших білорусів», – заявив Лукашенко.

Очільник національної білоруської авіакомпанії «Белавиа» Ігор Чергінець раніше заявляв, що вони не планують здійснювати авіарейси до окупованого Криму, поки не буде ухвалене відповідне політичне рішення. За його словами, «має бути політичне визнання Криму, в даному випадку як [частини] російської держави».

Від 26 травня український уряд припинив авіасполучення з Білоруссю, з півночі 29 травня закрив для білоруських літаків українське небо через інцидент з літаком Ryanair.

Після окупації Криму Росією в березні 2014 року європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти на півострів, зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила приналежність повітряного простору над Кримом Україні. Контроль і забезпечення безпеки на цій ділянці повинен здійснювати тільки «Украерорух».

Україна як держава, відповідальна за повітряний простір над Кримом, після анексії півострова закрила його для повітряного руху, також закрила всі кримські аеропорти для цивільної авіації. Будь-які польоти туди і звідти є порушенням законів України і міжнародних правил. Пізніше деякі маршрути над Чорним морем були знову відкриті для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати в окупований Крим, порушуючи міжнародні норми.