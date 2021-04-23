Авіакомпанія ОАЕ виплатила Україні 3,7 млн грн штрафу за польоти поблизу окупованого Криму – прокуратура

Авіакомпанія Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) добровільно сплатила Україні штраф у розмірі 3,7 мільйона гривень за польоти поблизу окупованого Росією Криму, повідомляють у прокуратурі Автономної республіки Крим.

«Повітряними суднами вказаної іноземної авіакомпанії були здійсненні польоти у Сімферопольському районі польотної інформації, який включає повітряний простір над суверенною територією України та над відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делеговано Україні міжнародними договорами. При цьому встановлені, відповідно до законодавства України, норм ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації) та правил Євроконтролю, аеронавігаційні збори за користування повітряним простором України авіакомпанією сплачені не були», – мовиться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, зараз на розгляді Господарського суду Київської області знаходиться ще чотири позовні заяви прокуратури АРК до іноземним авіакомпаніям про стягнення заборгованості за надані аеронавігаційних послуг на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Після окупації Криму Росією в березні 2014 року європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти на півострів, зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила приналежність повітряного простору над Кримом Україні. Контроль і забезпечення безпеки на цій ділянці повинен здійснювати тільки «Украерорух».

Україна як держава, відповідальна за повітряний простір над Кримом, після анексії півострова закрила його для повітряного руху, також закрила всі кримські аеропорти для цивільної авіації. Будь-які польоти туди і звідти є порушенням законів України і міжнародних правил. Пізніше деякі маршрути над Чорним морем були знову відкриті для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати в окупований Крим, порушуючи міжнародні норми.