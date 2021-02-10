Мінінфраструктури запропонувало НАТО моніторити повітряний простір поблизу Криму

Керівництво Міністерства інфраструктури України запропонувало використовувати повітряний простір в Сімферопольському районі польотної інформації для повітряних операцій НАТО. Про це повідомляє пресслужба міністерства за підсумками переговорів керівника відомства Владислава Криклія із заступником генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Патріком Тернером.

Як зазначили в міністерстві, Україна «сподівається на підтримку НАТО в моніторингу повітряну ситуацію уздовж кордону з Росією» і пропонує «використовувати для повітряних операцій НАТО повітряний простір в Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ), що включає повітряний простір над суверенною територією України і над відкритими водами чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делеговано Україні міжнародними договорами».

«У сучасних умовах важливо посилювати контроль цивільного повітряного руху і реагувати на кризові ситуації в районі Чорного моря і зони АТО. Беручи до уваги оновлений бюлетень EASA про безпеку польотів в Сімферопольському районі польотної інформації і скасування обмежень Федерального управління цивільної авіації США на польоти в Сімферопольському РПІ, ми пропонуємо використовувати цю частину повітряного простору для повітряних операцій НАТО з транспортування військ, обладнання, вантажів тощо. Сподіваємося на підтримку НАТО в моніторингу повітряної ситуації уздовж кордону з Росією», – цитує пресслужба Криклія.

Раніше США дозволили своїм авіакомпаніям виконувати польоти в певних зонах району польотної інформації Сімферополя. Це повітряний простір, що, крім Криму, охоплює значну частину Херсонської області і Чорного моря. Як вказується у постанові, опублікованій на сайті Федерального реєстру США, термін введеної раніше заборони закінчується 27 жовтня. А рішення зняти ці обмеження ухвалене через «зміну умов в повітряному просторі і зниження небезпеки для літаків». У той же час, в документі йдеться, що США продовжили заборону на польоти над Донбасом до 27 жовтня 2021 року «через небезпеку для цивільної авіації у зв’язку з бойовими діями».

Згодом в «Украерорусі» проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії заявили, що Федеральне авіаційне управління США перегляне заборону на використання повітряного простору біля анексованого Росією Криму, але буде орієнтуватися на рішення офіційного Києва, який після 2014 року заборонив польоти над Кримом.

Україна як держава, відповідальна за повітряний простір над Кримом, після анексії півострова закрила його для повітряного руху, також закрила всі кримські аеропорти для цивільної авіації. Будь-які польоти туди і звідти є порушенням законів України і міжнародних правил. Пізніше деякі маршрути над Чорним морем були знову відкриті для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати в анексований Крим, порушуючи міжнародні норми.