Прокуратура АРК встановила близько 500 літаків і 600 кораблів, які незаконно відвідували Крим

Прокуратура Автономної республіки Крим і Севастополя направила в українські суди 27 проваджень за статтею про державну зраду, а також встановила приблизно 500 літаків і 600 кораблів, які порушували порядок в’їзду та виїзду на анексований Кримський півострів, повідомляє пресслужба відомства.

За клопотаннями прокуратури автономії накладено арешти на 104 літаків і 50 судів-порушників.

Крім цього, як повідомляють у прокуратурі, цього року в Офісі прокуратури Міжнародного кримінального суду створено три інформаційні повідомлення про насильницьке переміщення цивільного населення півострова, широкомасштабне знищення та привласнення майна в анексованому Криму, а також пропаганди служби в армії Росії серед дітей.

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«В цілому вже опубліковано дев’ять інформаційних повідомлень про військові дії в Криму, за допомогою яких прокурор МКС 11 грудня 2020 року завершив попереднє вивчення справ «Ситуація в Україні», – повідомляють в прокуратурі АРК.

Також українські прокурори цього року встановили та повідомляли про підозру 25 підконтрольним Росії слідчим, прокурорам і суддями в анексованому Криму. Їх звинувачують у вчиненні державної зради, порушенні законів і звичаїв ведення війни за незаконне кримінальне переслідування учасників проукраїнського мітингу 26 лютого 2014 року під будівництвом парламенту АР Крим.

Крім цього, Прокуратура АРК ініціювала початок роботи міжвідомчої робочої групи з питань розрахунку збитків та втрат, завданих Україні внаслідок порушень природоохоронного законодавства в Криму. До складу групи увійшли Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, спеціалісти центрального органу державної влади, експерти, представники Офісу Генпрокурора та прокуратури автономії.

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Раніше заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов повідомив, що через порушення прав власності в Криму постраждали майже 4 тисячі людей, у 85% з яких зафіксували незаконне вилучення земельних ділянок, а в решти – руйнування нерухомості.

Станом на листопад 2020 року українські прокурори розслідували 5 тисяч проваджень через воєнні злочини в Криму й на Донбасі.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.