Резніков: близько 300 тисяч українців пройшли через примусову російську паспортизацію на Донбасі

Близько 300 тисяч українців пройшли через примусову російську паспортизацію, повідомив віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю ТСН.ua.

«На сьогодні, по суті, всі громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму. Близько 300 тис. українців пройшли через примусову російську паспортизацію. Я наразі говорю про окуповані Донеччину з Луганщиною. Щодо Криму — там цифри сягають 2 млн», – сказав Резніков.

Він розповів, що влада пише проєкт закону про державну політику перехідного періоду.

«Маємо надію, що цей проєкт уже невдовзі стане законом. І коли ми говоримо про державну політику перехідного періоду, це не тільки перехідне правосуддя, а й багато інших речей. Зокрема й наслідки цієї примусової паспортизації мешканців окупованих територій, як Криму, так і окремих районів Донецької та Луганської областей. Люди змушені брати ті паспорти, тому що вони є заручниками, це їхній спосіб вживання там. Тому засуджувати їх за це ми точно не маємо жодного права», – заявив Резніков.