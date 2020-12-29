Суд у Херсоні до лютого залишив під арештом ексспівробітника МВС України з Криму

Херсонський міський суд 29 грудня продовжив термін тримання під вартою підозрюваному в державній зраді колишньому заступнику начальника Головного управління МВС України в АР Крим Миколі Федоряну, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з рішенням судді Оксани Черниш, Федорян залишиться під вартою до 5 лютого 2021 року включно з альтернативою внесення застави 21 млн 180 тис. грн.

Прокуратура АРК клопотала про продовження терміну тримання під вартою до 7 лютого 2021 року. До цього часу продовжили термін досудового розслідування.

Сам Федорян у суді не заперечував проти задоволення клопотання сторони обвинувачення.

«Судячи з того, що викладено в клопотанні, я найкрутіша людина в Криму. Я знаю, мало не – єдине, що не додали – президента Російської Федерації. Тому що я знаю вже і керівництво Міністерства оборони, і митної служби... [] З огляду на те, що передумови до затримання і все інше не є предметом розгляду в цьому судовому засіданні, я не проти задоволення клопотання прокурора», – сказав на засіданні Федорян.

З огляду на позицію підозрюваного, апеляційну скаргу на це рішення Херсонського міського суду сторона захисту Федоряна не подаватиме.

Прокуратура АРК і Севастополя повідомляла, що 7 листопада на КПВВ «Каланчак» при спробі в'їзду до анексованого Криму затримали колишнього співробітника українського підприємства «Чорноморнафтогаз», якого підозрюють у «допомозі російським правоохоронцям при проведенні обшуків і затримань громадян у кримських «справах Хізб ут-Тахрір». За даними відомства, громадянину України повідомили про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Під час засідання суду в Херсоні з обрання запобіжного заходу з'ясувалося, що затриманий – Микола Федорян, який до анексії працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим – начальником міліції громадської безпеки, а пізніше перейшов на роботу в «Чорноморнафтогаз», залишившись там працювати після подій 2014 року. Сам Феодорян заявив у суді, що провину свою не визнає і що «Україну не зраджував».