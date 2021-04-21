Ексголова Державіаслужби розповів про ризики ескалації після перекриття Росією неба над Кримом

Перекриття з 20 по 24 квітня неба над окупованим Кримом і окремими районами Чорного моря з боку російської влади під приводом проведення військових навчань не виглядає як крок до великої ескалації, заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії колишній голова Державіаслужби України Денис Антонюк.

«Мені здається, що термін у чотири дні якраз говорить про те, що якихось великих ескалацій не буде. Це скоріше звичайний шум і звичайні методи роботи росіян ... Закрити на чотири дні повітряний простір над Кримом – не найбільш незаконне їхнє рішення з величезного переліку інших», – зазначив колишній чиновник.

Денис Антонюк також поскаржився на те, що Україна де-факто не може притягнути Росію до відповідальності за подібні незаконні, з точки зору міжнародного права, обмеження.

«Ми, зі свого боку, можемо тільки писати, тільки піднімати це питання на всіх рівнях... але, як правило, це не закінчується нічим. Всі розуміють що вага України незрівнянно мала поруч із вагою Росії. Головне – гроші. В авіаційних колах ніхто не буде зв’язуватися з Росією, всі хочуть туди літати», – сказав Антонюк.

20 квітня низка російських і українських ЗМІ повідомили, що Росія запровадила з 20 по 24 квітня тимчасові обмеження на польоти над частиною Криму і Чорного моря.

Зокрема, як написало агентство «Інтерфакс-Україна», в зону обмеження польотів до висоти 19 тисяч метрів входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 20 квітня сказав журналістам, що не має інформації щодо запровадження часткових обмежень на польоти над Кримом і Чорним морем, про які повідомляють ЗМІ. Він додав, що «на тимчасовій основі введення обмежень в деяких секторах на повітряний рух – це абсолютно нормальна світова практика».

Україна як держава, відповідальна за повітряний простір над Кримом, після анексії півострова закрила його для повітряного руху, так само як і всі кримські аеропорти для цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати в окупований Крим у порушення міжнародних норм.