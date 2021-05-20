Польоти над Чорним морем: суд зобов’язав андорську авіакомпанію виплатити Україні 100 тисяч гривень боргу

Господарський суд Київської області зобов’язав авіакомпанію з Андорри виплатити борг в 100 тисяч гривень за аеронавігаційні послуги в повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем. Про це повідомили у прокуратурі АРК.

За даними прокуратури, йдеться про авіакомпанію Gestio Integral D'aeronaus Martinez SL.

«У ході досудового розслідування, розпочатого за фактами порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 КК України), прокуратура автономії встановила, що у 7 іноземних авіакомпаній виникла заборгованість перед Державним підприємством обслуговування повітряного руху України («Украерорух») за надані аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, на загальну суму 7 млн грн. Після пред’явлення зазначених позовів, одна з авіакомпаній Об’єднаних Арабських Еміратів у повному обсязі сплатила заборгованість на суму 3 719 843 гривень», – мовиться у повідомленні.

Після окупації Криму Росією в березні 2014 року європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти на півострів, зокрема, в аеропорти Сімферополя та Севастополя.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила приналежність повітряного простору над Кримом Україні. Контроль і забезпечення безпеки на цій ділянці повинен здійснювати тільки «Украерорух».

Україна як держава, відповідальна за повітряний простір над Кримом, після анексії півострова закрила його для повітряного руху, також закрила всі кримські аеропорти для цивільної авіації. Будь-які польоти туди і звідти є порушенням законів України і міжнародних правил. Пізніше деякі маршрути над Чорним морем були знову відкриті для руху цивільної авіації. Російські авіакомпанії, всупереч забороні, продовжують літати в окупований Крим, порушуючи міжнародні норми.