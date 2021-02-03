Україна запровадила санкції проти авіакомпаній з Португалії та Молдови за польоти у Крим

Україна запровадила санкції проти авіакомпаній з Молдови та Португалії за польоти в окупований Крим. Про це повідомили у Службі безпеки України, яка виступила з відповідною ініціативою.

СБУ рекомендувала РНБО України застосувати до вказаних компаній такі санкції як: зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів.

«Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова», – мовиться у повідомленні.

Як повідомляли у прокуратурі, станом на листопад 2020 року, були накладені арешти на 109 літаків російських авіакомпаній, «що здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення в окупований півострів, порушуючи міжнародні правила польотів і законодавство України».

Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов раніше розповів, що від початку 2014 року працівниками відділу контролю повітряної обстановки розвідувально-інформаційного центру Повітряних сил ЗСУ зафіксовано понад 200 тисяч випадків порушення російськими літаками повітряного простору і державного кордону України в анексованому Росією Криму.