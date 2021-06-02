«Захоплення літака» Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції російських спецслужб – Данілов

Примусова посадка літака Ryanair у Білорусі «має всі ознаки операції російських спецслужб», заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

Як повідомляє пресслужба РНБО, він сказав про це під час візиту до Литви 31 травня – 1 червня.

«Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу», – сказав секретар РНБО.

«Вони (російські спецслужби – ред.) здійснюють постійні провокації, і якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі», – сказав він, додавши, що Україна та її балтійські партнери мають «допомогти становленню демократичної Білорусі».

23 травня літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, вимушено посадили в Мінську через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.​

Білоруська влада заявила, що повідомлення про бомбу надійшло в аеропорт Мінська від палестинського угруповання «Хамас». Однак те заперечило свою причетність до інциденту. Пізніше сервіс електронної пошти ProtonMail, через який надійшов лист про закладену бомбу, заявив, що він надійшов на пошту мінського аеропорту вже після того, як влада розповіла про мінування екіпажу Ryanair і літак розвернувся в бік Мінська.

Після екстреної посадки в Мінську був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич. Також була затримана і його дівчина – росіянка.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.

У Білорусі Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.