Суд у Мінську не задовольнив скаргу на арешт подруги Протасевича Софії Сапеги

Мінський міський суд відмовив захисту громадянки Росії Софії Сапеги в задоволенні скарги на її затримання. Скарга розглядалася в закритому режимі, рішення суду оголосили на відкритому засіданні. Самої Сапеги на ньому не було.

«Скаргу захисника, адвоката Филановича, на постанову суду Партизанського району міста Мінська від 28 травня 2021 року стосовно Сапеги Софії Андріївни залишити без задоволення. Постанова є остаточною, оскарженню не підлягає», – цитує суддю російська інформагенція ТАСС.

Софію Сапегу затримали 23 травня після екстреної посадки в Мінську літака Ryanair, разом з нею був затриманий колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Росіянка була заарештована на два місяці.

За даними правозахисного центру «Весна», вона стала підозрюваною у кримінальній статті про розпалювання ворожнечі, їй загрожує до 12 років в’язниці. МЗС Росії заявило, що докладає зусиль для захисту прав росіянки.