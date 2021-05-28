У Білорусі порушили справу проти мера Риги і голови МЗС Латвії

Генпрокурор Білорусі Андрій Швед порушив кримінальну справу проти мера Риги Мартіньша Стакіса і голови Міністерства закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Відомство побачило злочинні дії в тому, що латвійські чиновники на тлі скандалу з вимушеною посадкою літака Ryanair в Мінську зняли офіційний білоруський прапор і замінили його на біло-червоно-білий прапор.

Цю дію відомство розцінило як «знущання над державними символами, що ображає національну гідність білорусів».

24 травня Рінкевичс і Стакіс замінили державний прапор Білорусі, вивішений біля одного з ризьких готелів, де проживали учасники чемпіонату світу з хокею, на біло-червоно-білий прапор.

Мер Риги і міністр закордонних справ Латвії відреагували на порушену стосовно них кримінальну справу в Білорусі. Їхні коментарі процитувало Єврорадіо.

«Коли ми говоримо про злочинну діяльність, я пропоную панові Лукашенку домагатися справедливості в Гаазі. Там він обов'язково відповість на всі питання », – написав мер Риги Мартіньш Стакіс.

«Це показує відчай і безумство режиму Лукашенка», – додав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

24 травня послу Латвії в Білорусі Ейнарсу Семанісу запропонували протягом доби залишити Мінськ. У відповідь Латвія заявила, що висилає посла Білорусі та всіх дипломатів.

24 травня влада Європейського союзу, Бельгії та Чехії викликали послів Білорусі на знак протесту проти примусового приземлення літака Ryanair та затримання його пасажира, білоруського опозиційного журналіста та активіста Романа Протасевича, а також його подруги, громадянки Росії Софії Сапеги.