Литва висилає двох співробітників посольства Білорусі

Влада Литви висилає двох співробітників посольства Білорусі у Вільнюсі, оголосивши їх персонами нон ґрата. Вони мають залишити країну протягом семи днів, повідомило Міністерство закордонних справ Литви.

Як причину висилання дипломатів названа «діяльність, несумісна з дипломатичним статусом». Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберґіс пояснив рішення солідарністю з Латвією, чиїх дипломатів і співробітників посольства в Мінську Білорусь раніше вислала з країни.

Відомство також зажадало від Білорусі негайно звільнити колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, його дівчину Софію Сапегу й інших політв’язнів.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Софію Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.

Європейський авіаційний регулятор закликав всі світові компанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.

Європейські країни почали відмовлятися приймати рейси білоруської авіакомпанії «Белавиа». У зв’язку з цим національний авіаперевізник Білорусі з 27 травня по 30 жовтня скасував польоти до Варшави, Мілану, Риму, Амстердаму, Франкфурту-на-Майні, Берліна, Мюнхена, Ганновера, Відня, Брюсселя, Барселони.