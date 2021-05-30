Лідерка білоруської опозиції очолила мітинг у Литві – відео
Сотні прихильників білоруської демократичної опозиції відгукнулися на заклик вимушеної політичної мігрантки Світлани Тихановської долучитися до мітингу 29 травня у столиці Литви Вільнюсі. Цього дня 2020 року режим Лукашенка арештував чоловіка Тихановської – блогера і кандидата у президенти Білорусі Сергія Тихановського. Мітинги на підтримку демократії в Білорусі пройшли цього дня у декількох країнах. (Відео Reuters, AFP)
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