Сотні прихильників білоруської демократичної опозиції відгукнулися на заклик вимушеної політичної мігрантки Світлани Тихановської долучитися до мітингу 29 травня у столиці Литви Вільнюсі. Цього дня 2020 року режим Лукашенка арештував чоловіка Тихановської – блогера і кандидата у президенти Білорусі Сергія Тихановського. Мітинги на підтримку демократії в Білорусі пройшли цього дня у декількох країнах. (Відео Reuters, AFP)