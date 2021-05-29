У Європі на день солідарності з опозицією Білорусі протестували проти репресій Лукашенка

У кількох столицях країн Європи відбулися акції глобального дня солідарності з опозицією Білорусі, до якого раніше закликала одна з опозиційних лідерок Світлана Тихановська, яка нині живе у вигнанні.

У столиці Польщі Варшаві до демонстрантів приєдналися батьки опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, який був арештований у Мінську разом із його подругою, росіянкою Софією Сапегою внаслідок примусової посадки пасажирського літака, в якому він летів.

«Закликаю всі країни ЄС і США допомогти звільнити Романа і Софію, а також усіх ув’язнених», – сказала, виступаючи перед кількома сотнями присутніх, мати Протасевича Наталія.

Демонстранти вигукували гасла проти давнього авторитарного керівника в Білорусі Олександра Лукашенка й махали білоруськими національними біло-червоно-білими прапорами, які стали символами опозиції, а в Білорусі нині є приводом для репресій.

Тихановська виступила на схожому мітингу в столиці Литви Вільнюсі.

«Ми зібралися, щоб висловити нашу рішучість продовжити боротьбу за свободу. Ми не відступимо», – сказала вона приблизно півтора сотням присутніх.

Близько ста людей, переважно білорусів, мітингували в Києві. За словами промовців, у Білорусі нинішня влада «крок за кроком будує Північну Корею».

Демонстранти в Києві били капцями портрет Лукашенка, відгукуючись на заклики білоруської опозиції «роздушити таргана», що є його зневажливим прізвиськом через його характерні вуса.

Крім демонстрацій, Тихановська закликала й до інших акцій солідарності цього дня – підписання петицій, написання листів до білоруських політв’язнів, протестних дописів у соцмережах чи підсвіток будівель у біло-червоно-білі кольори.

День солідарності влаштували 29 травня – в день, коли рік тому був арештований чоловік Тихановської, популярний блогер Сергій Тихановський, який заявляв, що планував балотуватися на президентських виборах проти Лукашенка в серпні 2020 року.

Після його арешту кандидаткою зареєструвалася Світлана Тихановська. Влада допустила її до балотування, на відміну від багатьох інших претендентів, у яких Лукашенко бачив собі загрозу. Але навколо її кандидатури об’єдналися всі опозиційні сили.

У той час як Лукашенко заявив про свою перемогу на шостій термін поспіль, опозиція заявляє про масові фальсифікації і за результатами паралельних підрахунків вважає, що насправді Тихановська могла й перемогти, або принаймні вийти з Лукашенком у другий тур.

Нині Тихановська, змушена залишити Білорусь, і інші діячі опозиції й пересічні опозиціонери закликають до негайного припинення жорстоких репресій у Білорусі, звільнення всіх політичних в’язнів і проведення нових президентських виборів, вільних і чесних.